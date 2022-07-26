غاري نيفيل يطالب فرينكي دي يونغ برفع دعوى قضائية ضد إدارة برشلونة

طالب الإنجليزي غاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد والمحلل الرياضي في قنوات تلفزيونية، الهولندي فرينكي دي يونغ برفع دعوى قضائية ضد إدارة برشلونة بسبب مطالبتها للاعب بتخفيض راتبه من أجل البقاء في الفريق كما طالب اللاعبين بدعمه.

وقال غاري نيفيل: ”يجب على فرينكي دي يونغ النظر في اتخاذ إجراء قانوني ضد برشلونة، وأن يقف جميع اللاعبين خلفه.. النادي ينفق أموالا كبيرة من أجل التعاقد مع لاعبين جدد بينما لا يدفع كامل راتب لاعبين لديهم عقد معه هذا أمر غير أخلاقي ويشكل جريمة. يجب على رابطة اللاعبين المحترفين أن تحارب هذا الشكل وتوقفه.“

ويعتبر الهولندي فرينكي دي يونغ البالغ 25 سنة هدفًا لفريق مانشستر يونايتد ومدربه الجديد الهولندي إيريك تين هاغ، وكان مستعدًا لدفع نحو 57 مليون جنيه إسترليني لضمه.

ورفض اللاعب الرحيل عن برشلونة وأصر على البقاء، كما طالب ،حسب تقارير إعلامية، بحقوق مالية سابقة نتيجة رواتب مؤجلة الدفع بسبب أزمة فيروس كورونا تبلغ نحو 17 مليون يورو .

وقدمت إدارة برشلونة عرضًا للاعب للموافقة على بقائه في الفريق وعدم بيعه يقضي بتقليص راتبه للنصف تقريبًا، كما تدخّل المدرب تشافي هيرنانديز من أجل إقناع اللاعب بقبول الشروط الجديدة والبقاء .

وحسب صحيفة “ ميرور “ سبورت فرينكي دي يونغ يمكنه الحصول على أكثر من 30 مليون يورو كرواتب في بقية عقده مع برشلونة، لكن خوان لابورتا رئيس الفريق يطالبه بالتوقيع على تخفيض يسمح له بالحصول على 20 مليون يورو فقط .

وكانت تقارير إعلامية إسبانية ذكرت أن فرينكي دي يونغ منفتح على اقتراح تخفيض راتبه لكنه يرفض النسبة المقترحة من إدارة برشلونة ويرفض التنازل على رواتبه المؤجلة رغم ضغوطات المدرب تشافي هيرنانديز ورغبته في البقاء .

ودفع برشلونة أزيد من 103 ملايين جنيه إسترليني مقابل ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، والبرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد، ودخل في منافسة قوية مع عدة أندية لضمهما، كما يستعد لحسم صفقة المدافع الفرنسي كوندي من إشبيلية وتكلف أكثر من50 مليون يورو بالإضافة للمتغيرات .