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رياضة

ويستهام يعلن خضوع المغربي نايف أكرد لجراحة في الكاحل
تاريخ النشر: 25 يوليو 2022 22:02 GMT
تاريخ التحديث: 25 يوليو 2022 22:10 GMT

ويستهام يعلن خضوع المغربي نايف أكرد لجراحة في الكاحل

أعلن ويستهام يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مدافعه الجديد نايف أكرد خضع لجراحة في الكاحل بعدما أصيب خلال مباراة ودية أمام رينجرز. وانضم

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المصدر: رويترز

أعلن ويستهام يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مدافعه الجديد نايف أكرد خضع لجراحة في الكاحل بعدما أصيب خلال مباراة ودية أمام رينجرز.

وانضم المدافع المغربي البالغ من العمر 26 عاما لويستهام قادما من رين الفرنسي الشهر الماضي مقابل حوالي 30 مليون جنيه إسترليني (36.14 مليون دولار) مع إضافة الحوافز وفقا لتقديرات وسائل الإعلام.

وخرج أكرد مصابا خلال الخسارة 1/3 أمام رينجرز بطل اسكتلندا، لتحوم شكوك كبيرة حول مشاركته مع بداية الموسم الجديد.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: ”يؤكد ويستهام يونايتد أن أكرد خضع لجراحة ناجحة بعد إصابة في الكاحل. سيواصل المدافع المغربي الآن مرحلة التأهيل مع الجهاز الطبي للفريق“.

وكان أكرد من العناصر البارزة في رين الموسم الماضي وشارك في 40 مباراة في كل المسابقات، واحتل الفريق المركز الرابع في الدوري الفرنسي وبلغ دور الستة عشر في دوري المؤتمر الأوروبي.

وخاض المدافع الذي انتقل من ديغون إلى رين في 2020 مع منتخب المغرب 25 مباراة دولية منذ ظهوره الأول في 2016.

واحتل ويستهام المركز السابع في الدوري الموسم الماضي وبلغ قبل نهائي الدوري الأوروبي، وسيبدأ الموسم الجديد أمام مانشستر سيتي حامل اللقب في السابع من أغسطس آب.

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