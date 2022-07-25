أتمنى لكم الهداية من الله.. دنيا شقيقة رياض محرز ترد على منتقديها

ردّت دنيا محرز، شقيقة النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، على منتقديها على شبكات التواصل الاجتماعي، والذين وصفوها بـ ”شقيقة الثري“؛ في إشارة إلى أخيها رياض.

وبسبب شهرة أخيها رياض خطفت دنيا محرز الأضواء خلال الآونة الأخيرة بشكل لافت، وباتت تتعرّض لانتقادات بسبب مشاركة تفاصيل من حياتها اليومية مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت شقيقة محرز لقب ”شقيقة الثري“؛ الأمر الذي لم يرق لها.

ووصفت دنيا محرز من يطلقون مثل هذه الصفة بأنهم ”أشخاص غير طبيعيين“، وأضافت ردا على هؤلاء: ”لا أعرف بماذا سأجيبكم، سوى أن أتمنى لكم الهداية من الله“.

وتؤكد شقيقة رياض محرز، التي ارتدت الحجاب مؤخرا، أنها ”راضية على وضعها وطريقة ظهورها“.

وتوصف شقيقة محرز بالجميلة السمراء، وقد أثار أول ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات من متابعي النجم الجزائري.

وكانت دنيا، شقيقة رياض محرز، قد ارتدت الحجاب مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري، واستدلت على مشروعيته بآية قرآنية، ما أثار ردود فعل إيجابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية.

ونشرت دنيا محرز صورتها بالحجاب وأرفقتها بمنشور تدافع فيه عن اللباس الشرعي أمام مغريات الحياة، كما حذفت جميع صورها السابقة.

وأكدت شقيقة محرز أن ”ارتداء الحجاب ليس قرارا سهلا في العالم الذي نعيش فيه؛ لأن الإغراء كبير، ولكن عندما أفكر في المستقبل والنهاية أقتنع“.

وتابعت دنيا محرز: ”أريد أن أفكر كما لو أنه بإمكاني مغادرة هذا العالم غدًا وأحتاج إلى أن أصبح أفضل. لا يوجد أحد كامل وقد خلقنا للخطيئة والتوبة، أعتقد أن الوقت قد حان لتوبتي، وأتمنى أن أرتقي إلى مستوى الحب الذي أعطي لي اليوم“.

وتلقت شقيقة محرز بعد ارتدائها الحجاب العديد من رسائل الحب والتشجيع، ولاقت الخطوة التي أقدمت عليها ترحيبا واسعا.

وكانت دنيا محرز قد تعرضت عام 2020 لاعتداء داخل صالون التجميل الخاص بها في قلب العاصمة الفرنسية باريس.

وقال موقع مجلة ”كلوزر“ في 17 سبتمبر / أيلول 2020، إن محل التجميل الخاص بشقيقتي رياض محرز تعرض لهجوم من مجهولين انهالوا بالضرب عليهما من دون أي سبب.