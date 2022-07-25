انتقام مجنون.. تشيلسي يفكر في خطف 5 لاعبين من برشلونة بعد فشل ضم كوندي ورافينيا

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن إدارة تشيلسي تخطط للانتقام من برشلونة مع نجاح النادي الكتالوني في خطف المدافع الفرنسي جوليس كوندي لاعب إشبيلية من البلوز.

وكانت التقارير تفيد بأن كوندي على أعتاب الانتقال إلى تشيلسي، كما قال خوان لابورتا رئيس برشلونة إن اللاعب سينضم إلى البلوز، بعد سؤاله عن الصفقة، غير أن صحيفة ”سبورت“ أكدت أن برشلونة نجح في ”الانقلاب“ واتفق مع إشبيلية واللاعب، حيث سينضم للكامب نو بعقد لمدة 4 سنوات.

وذكرت ”سبورت“ أن تشيلسي يفكر في ”انتقام ”مجنون“ من برشلونة، الذي نجح أيضا في ضم الجناح البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد، والذي كان قريبا من البلوز أيضا.

ووفقا للصحيفة، فإن صفقتي كوندي ورافينيا تثيران الغضب الهائل في تشيلسي؛ ما سيفتح الطريق أمام العديد من ”الأعمال الانتقامية“، وأكدت أن أول شيء سيفعله توماس توخيل مدرب تشيلسي، سد الطرق أمام انضمام ماركوس ألونسو وسيزار أزبيليكويتا إلى برشلونة.

وأوضحت أن تشيلسي سيذهب لأبعد من ذلك، وذلك بمحاولة التعاقد مع 5 لاعبين من برشلونة، وهم: أنسو فاتي وجافي ورونالد أرواخو وممفيس ديباي وفرينكي دي يونغ.

لكن الصحيفة قالت إن التعاقد مع فاتي وأراوخو يبدو صعب المنال؛ لأن كلًا منهما يملك شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو، في المقابل يمكن للبلوز التعاقد مع ممفيس ديباي وفرينكي دي يونغ، في الوقت الذي قد يجدد فيه جافي عقده مع البلوغرانا.

وأكدت أن ديباي ودي يونغ يبحثان عن مخرج، وإذا وصل عرض مقنع يمكن أن يفكر اللاعبان في الرحيل عن برشلونة إلى تشيلسي.

ويبدو أن ديباي أقرب للرحيل بعد الصفقات الهجومية التي أبرمها برشلونة، في حين تردد أن برشلونة طلب من دي يونغ تخفيض راتبه، إذا أراد البقاء، خاصة بعد رفضه الرحيل إلى مانشستر يونايتد.