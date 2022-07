تؤثر على توظيفهم وتعليمهم.. تشديد عقوبات إلقاء قنابل الدخان واجتياح الملاعب في الدوري الإنجليزي

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم عن عقوبات صارمة جديدة لمواجهة اجتياح الملاعب واستخدام قنابل الدخان والألعاب النارية.

وشهدت نهاية الموسم الماضي عددا متزايدا من حوادث اجتياح الملاعب مع احتفال المشجعين بالألقاب أو الصعود للدرجات الأعلى أو النجاة من الهبوط.

ووقعت الكثير من المشاجرات في الملاعب كان باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس أحد أطرافها بينما تعرض بيلي شارب لاعب شيفيلد يونايتد لهجوم من أحد المشجعين بعد هزيمة فريقه في دورة للترقي أمام نوتنغهام فورست.

وكانت قنابل الدخان والألعاب النارية، التي تستخدم منذ فترة طويلة في مناطق أخرى في أوروبا والعالم، نادرة نسبيا في إنجلترا لكنها ظهرت بانتظام في الآونة الأخيرة في الملاعب الإنجليزية.

وقال مسؤولو مسابقات الدوري والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان، إنه اعتبارا من بداية الموسم الجديد: ”سيتم إبلاغ الشرطة عن جميع المخالفين الذين ستقوم الأندية بتحديدهم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى فتح سجل جنائي دائم لهم؛ مما قد يؤثر على توظيفهم وتعليمهم، وقد يؤدي إلى أحكام بالسجن“.

To all those busy slagging off Dominic Calvert-Lewin's commitment to the Everton cause, this is for you. #EFC #UTFT pic.twitter.com/3N17klqiZq

— Royal Blue Mersey (@RBMersey) May 19, 2022