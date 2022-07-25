تؤثر على توظيفهم وتعليمهم.. تشديد عقوبات إلقاء قنابل الدخان واجتياح الملاعب في الدوري الإنجليزي

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم عن عقوبات صارمة جديدة لمواجهة اجتياح الملاعب واستخدام قنابل الدخان والألعاب النارية.

وشهدت نهاية الموسم الماضي عددا متزايدا من حوادث اجتياح الملاعب مع احتفال المشجعين بالألقاب أو الصعود للدرجات الأعلى أو النجاة من الهبوط.

ووقعت الكثير من المشاجرات في الملاعب كان باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس أحد أطرافها بينما تعرض بيلي شارب لاعب شيفيلد يونايتد لهجوم من أحد المشجعين بعد هزيمة فريقه في دورة للترقي أمام نوتنغهام فورست.

وكانت قنابل الدخان والألعاب النارية، التي تستخدم منذ فترة طويلة في مناطق أخرى في أوروبا والعالم، نادرة نسبيا في إنجلترا لكنها ظهرت بانتظام في الآونة الأخيرة في الملاعب الإنجليزية.

وقال مسؤولو مسابقات الدوري والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان، إنه اعتبارا من بداية الموسم الجديد: ”سيتم إبلاغ الشرطة عن جميع المخالفين الذين ستقوم الأندية بتحديدهم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى فتح سجل جنائي دائم لهم؛ مما قد يؤثر على توظيفهم وتعليمهم، وقد يؤدي إلى أحكام بالسجن“.

To all those busy slagging off Dominic Calvert-Lewin's commitment to the Everton cause, this is for you. #EFC #UTFT pic.twitter.com/3N17klqiZq — Royal Blue Mersey (@RBMersey) May 19, 2022

وأضاف البيان: ”علاوة على ذلك، فإن أي فرد سيقتحم أرض الملعب وكذلك المتورطين في استخدام ألعاب نارية أو قنابل دخان سيتم حظرهم تلقائيا من دخول الملاعب وقد يتم تمديد هذا الحظر ليشمل الآباء المرافقين أو الأوصياء على الأطفال الذين يتورطون في هذه الأنشطة“.

وقالت مسابقات الدوري إنها تعمل عن كثب مع الشرطة والقضاء لضمان أن يتم عقد محاكمات ”تلقائية“ بعد أي مخالفة.

واقعة فييرا

وفي مايو الماضي لم يتردد المدرب الفرنسي باتريك فييرا المدير الفني لكريستال بالاس في ركل مشجع لإيفرتون بعد مباراة الفريق في الجولة الـ33 (مؤجلة) من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتشر مقطع فيديو يظهر مشجعا حاول استفزاز فييرا بعد فوز إيفرتون 3/2 على كريستال بالاس، على ملعب جوديسون بارك، لكن فييرا حاول إمساك المشجع ثم ركله قبل أن يتدخل مشجعون آخرون لإنهاء الأمر الذي انتهى سريعا.

كما تم إيقاف المهاجم البرازيلي ريتشارليسون المنتقل من إيفرتون إلى توتنهام مباراة واحدة، مع تغريمه 25 ألف جنيه إسترليني (30 ألف دولار)؛ إثر إدانته بالسلوك غير اللائق، عقب احتفاله بهدفه في مرمى تشيلسي بإلقاء أحد الشماريخ على الجماهير.

واستغل ريتشارليسون خطأ دفاعيًا ليقود فريقه السابق إيفرتون للفوز 1/0 على تشيلسي وسط حماس كبير في ملعب جوديسون بارك.

وسيغيب ريتشارليسون عن أولى مباريات توتنهام في الدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبتون يوم 6 أغسطس.