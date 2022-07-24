ميرور: كريستيانو رونالدو سيرحل عن مانشستر يونايتد معارا

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن آخر التطورات الخاصة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، وأزمته مع مانشستر يونايتد، إذ لا يريد اللاعب التواجد مع الفريق في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن ”مانشستر يونايتد مستعد تمامًا للسماح لكريستيانو رونالدو بالرحيل ولكن على سبيل الإعارة، حيث طلب النادي أيضا من اللاعب البرتغالي تمديد عقده لمدة عام واحد والعودة في الصيف المقبل، من أجل السماح له بالرحيل“.

Man Utd prepared to sanction Cristiano Ronaldo loan in counter-offer to Jorges Mendes | @AlexCTurkhttps://t.co/5EzySp2Gdt — Express Sport (@DExpress_Sport) July 24, 2022

وطلب رونالدو من مسؤولي مانشستر يونايتد السماح برحيله هذا الصيف، في حال تلقي العرض المناسب، بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وارتبط صاحب الـ37 عامًا بالعديد من الأندية، مثل: بايرن ميونخ، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، إلى جانب أتلتيكو مدريد.

ولم ينضم رونالدو حتى الآن إلى معسكر تدريبات مانشستر يونايتد قبل الموسم الجديد 2022/23، ما يعقد موقفه في الأولد ترافورد.

واحتل الشياطين الحمر المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز – مسجلًا أقل عدد من النقاط (58) في 32 عامًا – وسينافس في الدوري الأوروبي.

وأشارت صحيفة ”تايمز“ إلى أن أتلتيكو مدريد يسعى لضم ”الدون“ لصفوفه عن طريق التخلص من لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان، لتخفيض حجم رواتب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أنهم عرضوا على باريس سان جيرمان التعاقد مع غريزمان، المعار حاليًّا إلى أتليتيكو من برشلونة، الأسبوع الماضي.

أتلتيكو مدريد يعرض غريزمان للبيع من أجل التعاقد مع كريستيانو رونالدو https://t.co/7cE2kUVI4r pic.twitter.com/3WmQhrvPtm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 23, 2022

وبحسب ما أوضحت الصحيفة، فقد رفض ”باريس سان جيرمان“ هذا الأمر لأنه يتطلع إلى التخلص من العديد من اللاعبين ذوي الأداء الضعيف.

وسجل غريزمان، 31 عامًا، ثلاثة أهداف فقط في الدوري الأسباني الموسم الماضي، وهي أسوأ فترة في مسيرته حتى الآن.

ووقع برشلونة مع غريزمان من أتلتيكو في صفقة بقيمة 120 مليون يورو (102 مليون جنيه إسترليني) قبل ثلاث سنوات، وانضم مرة أخرى إلى ناديه السابق على سبيل الإعارة لمدة عامين في الصيف الماضي.

يُطلب من أتلتيكو شراؤه مقابل 40 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني) قبل يونيو 2023، وفقًا لاتفاقه مع برشلونة.

وتشير التقارير إلى أن غريزمان هو صاحب أعلى راتب في أتلتيكو مدريد بـ350.000 جنيه إسترليني في الأسبوع، بينما يحصل رونالدو على 480.000 جنيه إسترليني في الأسبوع.