ميرور: كريستيانو رونالدو سيرحل عن مانشستر يونايتد معارا

كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن آخر التطورات الخاصة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، وأزمته مع مانشستر يونايتد، إذ لا يريد اللاعب التواجد مع الفريق في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن ”مانشستر يونايتد مستعد تمامًا للسماح لكريستيانو رونالدو بالرحيل ولكن على سبيل الإعارة، حيث طلب النادي أيضا من اللاعب البرتغالي تمديد عقده لمدة عام واحد والعودة في الصيف المقبل، من أجل السماح له بالرحيل“.

Man Utd prepared to sanction Cristiano Ronaldo loan in counter-offer to Jorges Mendes | @AlexCTurkhttps://t.co/5EzySp2Gdt

— Express Sport (@DExpress_Sport) July 24, 2022