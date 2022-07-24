أهداف مباراة آرسنال وتشيلسي (فيديو)

حقق آرسنال فوزا كبيرا على نظيره تشيلسي برباعية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب ”كامبينغ ورد“ في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم الأحد، في إطار استعداداتهما للموسم الجديد.

سجل هدف التقدم للغانرز، الوافد الجديد البرازيلي غابرييل جيسوس، بطريقة رائعة في الدقيقة 15.

وتمكن اللاعب النرويجي مارتين أوديغارد من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36 من الشوط الأول بعد تتويجه لهجمة رائعة استغل فيها الغانرز خطأ من الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

ومع الدقيقة 66، نجح النجم الإنجليزي بوكايو ساكا في تدوين اسمه في سجل الهدافين بتوقيعه على الهدف الثالث الذي استغل فيه كرة مرتدة من يدي الحارس ميندي.

الي ما شاهد مباراة ارسنال وتشيلسي 4-0 هذا الملخص كامل لها 🔵🔴✅ pic.twitter.com/QM1XvsyWfy — MOH (@Mo_ArNews) July 24, 2022

وفي الدقيقة 92 أكمل اللاعب البلجيكي الشاب ألبرت لوكونغا رباعية المدفعجية بكرة رأسية خادعة للحارس ميندي.

وسيلعب آرسنال المباراة المقبلة له في إطار الاستعدادات للموسم الجديد ضد إشبيلية على أرض ملعب الإمارات في لندن يوم السبت المقبل، ثم ملاقاة كريستال بالاس في أولى مباريات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

فيما سيلتقي تشيلسي مع أودينيزي الإيطالي يوم الجمعة الموافق 29 يوليو على أرض ملعب فريولي، قبل مواجهة إيفرتون في مباراته الأولى يوم 6 أغسطس المقبل.