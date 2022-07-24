أهداف مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ (فيديو)

اقتنص مانشستر سيتي فوزًا وديًا على نظيره بايرن ميونخ، بهدف دون في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لامبياو فيلد، بالولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم الأحد.

المباراة تأجلت لأكثر من نصف ساعة عن موعد انطلاقها، وبعد 13 دقيقة من صافرة البداية، بسبب سوء الأحوال الجوية لما يقارب الساعة.

النادي الإنجليزي أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المباراة ستستمر من بعد الدقيقة 13 وسوف يستمر الشوط الأول حتى الدقيقة 40 فقط.

وسجل إيرلينغ هالاند هدف التقدم لأبطال الدوري الإنجليزي من صناعة جاك غريليش.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.. هالاند يضرب سريعًا pic.twitter.com/P9D5llcJ6V — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 24, 2022

واستمرت المباراة حتى الدقيقة 40 فقط من الشوط الأول، وكذلك في الشوط الثاني، الذي لعب على 40 دقيقة فقط.

مانشستر سيتي اهدر العديد من الفرص وتألق مانويل نوير وبديله سفين أورليتش، كما أنقذت العارضة والقائمان العملاق البافاري من نتيجة كبيرة.

وتعد هذه هي المباراة الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول في الدرع الخيرية بأولى مباريات الموسم الجديد يوم 30 يوليو الجاري.

بينما بايرن ميونخ، سيلاقي لايبزيغ في السوبر الألماني يوم 30 يونيو أيضًا.

وكان مانشستر سيتي قد فاز على كلوب أمريكا قبل أيام بهدفين لهدف، بينما فاز بايرن ميونخ على دي سي يونايتد بستة أهداف لهدفين في الجولة التحضيرية للفريقين بالولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد.