يورغن كلوب: محمد صلاح لا يحتاج لفترة تحضيرية يمكنه بدء الموسم الآن

حرص الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على الإشادة بالدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، مؤكدا أنه عاد في حالة بدنية متميزة بعد العطلة الصيفية.

والتحق محمد صلاح بمعسكر ليفربول التدريبي في بانكوك، وخاض ثلاث مباريات ودية مع الريدز، وتمكن من إحراز هدفين.

وبسؤاله عن تأثير عقد محمد صلاح الجديد على الفريق واللاعب نفسه؟“، أشار لوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي، يوم السبت: ”حسنًا، عليك أن تسأل صلاح عن ذلك“.

وأضاف: ”لكن محمد صلاح كما هو دائمًا، حاد، لائق للغاية، مليء بالرغبة والنجاح، ويعمل بجد للغاية، ويعود لائقًا للغاية، صلاح هكذا“.

وتابع كلوب: ”أعتقد أن محمد صلاح ليس بحاجة إلى مرحلة ما قبل الموسم، يُمكنه بدء الموسم على الفور، ربما يكون بحاجة إلى الموسم التحضيري فقط من أجل الإيقاع وهذه الأنواع من الأشياء، لكنه ليس بحاجة لفترة إعداد للعمل على الناحية البدنية، لديه موهبة في هذا الأمر ويعمل بجد أيضًا“.

