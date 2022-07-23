يورغن كلوب: محمد صلاح لا يحتاج لفترة تحضيرية يمكنه بدء الموسم الآن

حرص الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على الإشادة بالدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، مؤكدا أنه عاد في حالة بدنية متميزة بعد العطلة الصيفية.

والتحق محمد صلاح بمعسكر ليفربول التدريبي في بانكوك، وخاض ثلاث مباريات ودية مع الريدز، وتمكن من إحراز هدفين.

وبسؤاله عن تأثير عقد محمد صلاح الجديد على الفريق واللاعب نفسه؟“، أشار لوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي، يوم السبت: ”حسنًا، عليك أن تسأل صلاح عن ذلك“.

وأضاف: ”لكن محمد صلاح كما هو دائمًا، حاد، لائق للغاية، مليء بالرغبة والنجاح، ويعمل بجد للغاية، ويعود لائقًا للغاية، صلاح هكذا“.

وتابع كلوب: ”أعتقد أن محمد صلاح ليس بحاجة إلى مرحلة ما قبل الموسم، يُمكنه بدء الموسم على الفور، ربما يكون بحاجة إلى الموسم التحضيري فقط من أجل الإيقاع وهذه الأنواع من الأشياء، لكنه ليس بحاجة لفترة إعداد للعمل على الناحية البدنية، لديه موهبة في هذا الأمر ويعمل بجد أيضًا“.

Jurgen Klopp on Mo Salah: “He looks like he always looks: sharp, top fit, full of desire for success and working extremely hard, coming back extremely fit. Mo is like this. I’m not sure Mo needs a pre-season, he could start the season immediately.” #lfc [lfc] pic.twitter.com/mZzm4MIqOz — Anfield Watch (@AnfieldWatch) July 23, 2022

وأردف: ”لذا أعلم أن محمد صلاح سعيد جدًا بل سعيد للغاية، لأننا توصلنا إلى اتفاق معه“.

وأتم: ”نحن كنا فريقه قبل أن يوقع عقدًا جديدًا، والآن نحن ناديه بالتأكيد وهذا شعور جيد جدًا“.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن أوائل الشهر الجاري عن توقيع عقد جديد مع محمد صلاح، يمتد 3 مواسم.

ويختتم الريدز مبارياته الودية بمواجهة ريد بول سالزبورغ النمساوي، يوم الأربعاء المقبل، بينما سيخوض أول اختبار رسمي أمام مانشستر سيتي، يوم 30 يوليو الجاري، في كأس الدرع الخيرية.

وكان ليفربول قد خسر برباعية نظيفة في أولى تجاربه الودية أمام نظيره مانشستر يونايتد، ثم تغلب على نظيره فريق كريستال بالاس بثنائية نظيفة، وتعد مواجهة لايبزغ قبل الأخيرة في فترة استعداد الريدز للموسم الجديد، قبل خوض لقاء ريد بول النمساوي يوم الأربعاء المقبل.

ويبدأ ليفربول الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة مضيفه فريق فولهام يوم 6 أغسطس المقبل.