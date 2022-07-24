مانشستر سيتي سيحتفظ باللقب.. كلوب يتوقع صراعا قويا على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي

يستعد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول لمنافسة قوية على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد.

وتأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا في كل من المواسم الستة الماضية وصعد لنهائي البطولة ثلاث مرات (خسر مرتين وفاز مرة)، لكن، ورغم إنفاق 64 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، يعلم كلوب أنه لا يوجد شيء مضمون في الموسم الجديد وسيتطلب الأمر جهدًا هائلًا من فريقه ليحجز مقعدًا في دوري أبطال أوروبا.

ساديو ماني: لا وجود لأي تنافس مع محمد صلاح.. ووسائل الإعلام تضخم الأمور https://t.co/GCFtBRbO7m pic.twitter.com/NlvZsvbizy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 22, 2022

وقال المدرب الألماني لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”الأمر دائما هكذا: الهدف الرئيس هو التأهل لدوري أبطال أوروبا، الأمر صعب بالفعل بما فيه الكفاية، عندما تصل إلى ذلك وبعد ذلك يكون لديك وقت للقتال من أجل اللقب، فإنك تفعل ذلك، لكن بالنسبة لغالبية الموسم، تقاتل من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا“.

ويعتقد كلوب أنه يستحق المزيد من الاعتراف بالفضل في تكرار تأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا وأوضح المدرب الألماني: ”أعلم أنه عندما تتأهل لأربع أو خمس سنوات متتالية، فإن الناس لا يقدرون ذلك بعد الآن مثلما حدث عندما تأهلنا في المرة الأولى، لكنه لا يزال الشيء الرئيسي الذي يجب القيام به“.

الحارس يشاهد.. هدف محمد صلاح الرائع في شباك لايبزغ👏👏#ليفربول pic.twitter.com/tvGsx1eZDI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 21, 2022

وبالنسبة لسباق الموسم الجديد على وجه التحديد، فإن كلوب مدرب بروسيا دورتموند وماينز السابق مفتون بالفعل بمدى سخونة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى، ناهيك عن محاولة انتزاع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي البطل.

وأكد كلوب: ”ستكون معركة ضخمة، هذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدو أن مانشستر سيتي في النهاية سيكون البطل، لكن هدفنا هو لعب أفضل موسم ممكن بالنسبة لنا، ما الذي يمكننا الضغط عليه؟ لنرَ، نتطلع حقًا إلى ذلك“.

من جهته، يعتقد روي كين أسطورة مانشستر يونايتد أن السباق سيظل بين ليفربول ومانشستر سيتي، على الرغم من سؤاله عما إذا كان تشيلسي أو أي أندية أخرى يمكن أن تشق طريقها إلى الصراع.

هدف محمد صلاح الرائع في مباراة #ليفربول وكريستال بالاس الودية، خيالي كالعادة من مو#محمد_صلاح pic.twitter.com/c1kDtYbDFf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 15, 2022

وقال كين: ”لا أعتقد أن تشيلسي سيقلص الفجوة، أعتقد أنه سيكون أفضل قليلا، إنه يتمتع بالجودة والتوظيف، لكنه لا يمكنك النظر إلى ما هو أبعد من ليفربول ومانشستر سيتي“.

وذهب كابتن مانشستر يونايتد السابق إلى فوز مانشستر سيتي باللقب، معتقدًا أن إدارة بوجود بيب غوارديولا والتعاقد مع إيرلينغ هالاند سيعززان تفوق مانشستر سيتي على ليفربول.

وأوضح كين: ”لدى مانشستر سيتي لاعبون لامعون، لقد تحسن بشكل واضح مع مهاجم لا يصدق ولديه واحد من أعظم المدربين“.