مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا

تعادل مانشستر يونايتد 2/2 مع أستون فيلا، اليوم السبت، في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد على ملعب بيرث أرينا في أستراليا.
وتقدم جادون سانشو بالهدف الأول في الدقيقة 25، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وسجل ماتي كاش لاعب أستون فيلا هدفا عكسيا في الدقيقة 42.
وسجل ليون بايلي هدف التقليص لأستون فيلا في الدقيقة 50، ووقع كالوم تشامبيرس هدف التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 90+3.
جمال ودلال! 😍
الهدف الافتتاحي بأقدام سانشووو! 🔥#يونايتد | #الجولة_الصيفية22 pic.twitter.com/mRPn5vRlew
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 23, 2022
ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو في مباريات ودية، قبل أن يواجه برايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وتأهل إلى الدوري الأوروبي.
تمريرات الهدف الثاني غير 🤯#يونايتد | #الجولة_الصيفية22 pic.twitter.com/2xHXMkpuZH
— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 23, 2022
وتعاقد مانشستر يونايتد مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، وضم ليساندرو مارتينيز، وكريستيان إريكسن، وثيريل مالاسيا، في حين رحل عنه أندرياس بيريرا، وبول بوغبا، ودين هندرسون، ونيمانيا ماتيتش، وخوان ماتا، وجيسي لينغارد.