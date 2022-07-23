مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا

تعادل مانشستر يونايتد 2/2 مع أستون فيلا، اليوم السبت، في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد على ملعب بيرث أرينا في أستراليا.

وتقدم جادون سانشو بالهدف الأول في الدقيقة 25، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وسجل ماتي كاش لاعب أستون فيلا هدفا عكسيا في الدقيقة 42.

وسجل ليون بايلي هدف التقليص لأستون فيلا في الدقيقة 50، ووقع كالوم تشامبيرس هدف التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 90+3.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو في مباريات ودية، قبل أن يواجه برايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، وضم ليساندرو مارتينيز، وكريستيان إريكسن، وثيريل مالاسيا، في حين رحل عنه أندرياس بيريرا، وبول بوغبا، ودين هندرسون، ونيمانيا ماتيتش، وخوان ماتا، وجيسي لينغارد.