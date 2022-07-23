القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

يلاقي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي منافسه بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني في مباراة ودية فجر الأحد في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة 02:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 01:00 بتوقيت القاهرة.

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وتنقل المباراة على القناة الرابعة العراقية، التي أعلنت نقل المباراة المرتقبة.

وتقابل الفريقان في مباريات ودية في 2016 و2018، حيث فاز مانشستر سيتي أولا 1/0 ثم فاز بايرن ميونخ 3/2 في 2018.

ولعب الفريقان 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا من قبل، فاز النادي البافاري ثلاث مرات، وفاز مانشستر سيتي ثلاث مرات أيضا.

وتعاقد مانشستر سيتي في السوق الصيفي الحالي مع إيرلينغ هالاند، واستعاد جوليان ألفاريز الذي أعير إلى ريفر بليت فور شرائه من النادي الأرجنتيني، وضم إينزو ماريسكا، وكالفين فيليبس، وستيفان أورتيجا، في حين رحل عنه فرناندينهو، ورحيم سترلينغ، وغابرييل جيسوس.

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أما بايرن ميونخ فتعاقد مع ساديو ماني، وماتيس دي ليخت، وريان جرافينبيرش، ونصير مزراوي، ورحل عنه روبرت ليفاندوفسكي، وعمر ريتشاردز، ومارك روكا، وكورينتين توليسو.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره الرسمي الموسم الحالي بمواجهة ليفربول يوم 30 يوليو في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، ثم يلاقي ويستهام في الدوري الإنجليزي يوم 7 أغسطس.

ويفتتح بايرن ميونخ الموسم الحالي بمواجهة لايبزيغ في كأس السوبر الأوروبي يوم 30 يوليو، ويلعب مع آينتراخت فرانكفورت يوم 5 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الألماني.