دي خيا يريد تمديد تعاقده مع مانشستر يونايتد

عبر حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا عن أمله في الاستمرار في صفوف فريقه الحالي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومساعدته على إنهاء صيامه عن التتويج بالألقاب بعد موسم ”كارثي“.

وينتهي عقد دي خيا الحالي في يونيو حزيران 2023. وقال الحارس الإسباني الذي انضم للنادي الإنجليزي قادما من أتلتيكو مدريد في 2011 إنه يرغب في تمديد تعاقده مع النادي.

إنقاذ مثالي من دي خيا أمام نيوكاسل في الوقت القاتل #مانشستر_يونايتد #مانشستر_يونايتد_نيوكاسل pic.twitter.com/YHUr3nP2lO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

وقال دي خيا للصحفيين: ”إذا سمحوا لي بالبقاء فإنني سأبقى بالتأكيد. أشعر بالارتياح فعلا وسعيد وأتمنى أن نتمكن من الفوز بشيء قبل رحيلي“.

وأشار دي خيا، الذي سيتم 32 عاما في نوفمبر المقبل، إلى أنه لم يدخل في محادثات حول تمديد تعاقده مع النادي بعد.

وقدم مانشستر يونايتد أداء مخيبا للآمال في الموسم الماضي وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز السادس برصيد 58 نقطة، وهي أسوأ نتيجة له خلال حقبة الدوري الممتاز.

وفشل مانشستر يونايتد أيضا في الفوز بأي لقب ليمتد صيامه عن التتويج إلى خمسة أعوام.

انقاذ مذهل من دي خيا 🔥#روما_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/7KOtbY9ek6 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 6, 2021

وقال دي خيا: ”لا يمكن تكرار ذلك لأنه كان بمثابة كارثة.. كان وضعا صعبا ومخجلا أحيانا، بعض المباريات كانت مهزلة. كان هذا مؤلما وغير مقبول وكان محبطا في بعض الأحيان أيضا“.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن دي خيا شارك في 486 مباراة مع مانشستر يونايتد تلقى فيها 529 هدفا وحافظ على نظافة الشباك في 165 مباراة.

وفي مباراة ودية في إطار الاستعداد للموسم الجديد يلتقي مانشستر يونايتد مع مواطنه أستون فيلا في بيرث الأسترالية اليوم السبت قبل أن يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني في 30 من الشهر الجاري.

ونال دي خيا مع مانشستر يونايتد لقبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا في الدوري الأوروبي، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ومنذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد نال ديفيد دي خيا جائزة السير مات بسبي 4 مرات أعوام 2014 و2015 و2016 و2018.

وسيبدأ مانشستر يونايتد مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز باللعب على أرضه في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس آب المقبل.