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رياضة

رئيس بلدية لندن يريد استضافة الأولمبياد مجددا
تاريخ النشر: 23 يوليو 2022 5:24 GMT
تاريخ التحديث: 23 يوليو 2022 5:40 GMT

رئيس بلدية لندن يريد استضافة الأولمبياد مجددا

قال صادق خان رئيس بلدية لندن إن مكتبه يعمل على عودة الألعاب الأولمبية إلى العاصمة البريطانية وتنظيم "أكثر نسخة خضراء". واستضافت لندن الأولمبياد الصيفي لآخر مرة

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المصدر: رويترز

قال صادق خان رئيس بلدية لندن إن مكتبه يعمل على عودة الألعاب الأولمبية إلى العاصمة البريطانية وتنظيم ”أكثر نسخة خضراء“.

واستضافت لندن الأولمبياد الصيفي لآخر مرة في 2012 وستكون أقرب فرصة لطلب التنظيم في 2036 بعد اختيار مدن النسخ الثلاث المقبلة وهي باريس (2024) ولوس أنجليس (2028) وبرزبين (2032).

وقال خان لشبكة ”سكاي نيوز“: ”أعظم شيء في لندن عدم استهلاك الكربون في تشييد استادات جديدة أو أماكن جديدة لركوب الدراجات أو للسباحة لأننا لدينا كل هذه المنشآت بالفعل“.

وأضاف ”لا يوجد ضغط من اللجنة الأولمبية الدولية، والنقطة المحورية هي التأكد من جاهزية كل المرافق“.

وأشار خان إلى أن الخطط لا تزال في مرحلة مبكرة وستتطلب دعم الحكومة واللجنة الأولمبية البريطانية.

وسبق للندن استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في 1908 و1948.

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