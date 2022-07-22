ديبالا يحطم رقم رونالدو في بيع القمصان بيوم واحد في إيطاليا

أشارت تقارير صحفية أرجنتينية إلى أن المهاجم الدولي باولو ديبالا حطم الرقم القياسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في بيع القمصان في أول يوم بعد انضمامه رسميا إلى صفوف الإيطالي.

وأعلن نادي روما بطل دوري المؤتمر الأوروبي قبل يومين أن المهاجم الدولي الأرجنتيني ديبالا انضم لفريق العاصمة الإيطالية في عقد لثلاث سنوات في أعقاب رحيله عن يوفنتوس.

وقال ديبالا الذي انضم لروما في صفقة انتقال مجاني على تويتر: ”الأيام التي سبقت التوقيع على هذا العقد كانت مفعمة بالمشاعر. سأنتقل إلى فريق بارز يواصل العمل من أجل وضع أسس قوية للمستقبل. العمل تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو أمر رائع“.

وكانت تقارير ربطت ديبالا باحتمال الانتقال إلى إنتر ميلان بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، وذكرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي ستة ملايين يورو (6.14 مليون دولار).

وقالت صحيفة ”أوليه“ الأرجنتينية إن جماهير روما مهووسة بديبالا رغم أنه لم يصل بعد إلى عاصمة إيطاليا؛ لأنه انضم إلى الفريق في فترة ما قبل الموسم في البرتغال، لكن في شوارع روما وفي المتاجر الرسمية التي تبيع قمصان الفريق تشير إلى هوس وجنون واضح بالفعل تجاه باولو.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن بيع قمصان ديبالا يعادل تلك التي تم تسويقها عندما وصل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، لكن ديبالا حقق رقما قياسيا في أول يوم لبيع قمصانه. لا يزال، بالطبع، القميص الأكثر مبيعًا في المدينة هو قميص فرانشيسكو توتي، لكن يمكن رؤية باولو بالفعل في الشوارع، بين الكولوسيوم والاستاد الأولمبي. حتى أن هناك لوحة جدارية بصورته وطعم آيس كريم باسمه وكذلك جعة.

وفي متاجر مثل تلك الموجودة في فيا ديل كورسو وبيازا كولونا وأوتافيانو، أبلغوا عن بيع قمصان ديبالا التي تحمل رقم 21. وقالت بائعة من متاجر روما الرسمية: ”منذ هذا الصباح لم نتوقف للحظة، لم نفعل شيئًا سوى ختم قمصان تحمل اسمه“.

قد يكون يوم السبت أول ظهور له مع الفريق في مباراة ودية مع فريق فرنسي خلال معسكر البرتغال الحالي. وقال عن زميله الجديد نيمانيا ماتيتش: ”إنه لاعب سيحقق الجودة الإضافية التي ستكون مطلوبة لتحقيق نتائج في المستقبل. لقد لعبت ضده وأعرف مدى خطورته. إنه اللاعب المناسب لنا“.