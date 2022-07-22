رسميًا: زينتشنكو يكمل الانتقال إلى آرسنال من مانشستر سيتي

أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، انتقال لاعبه الدولي الأوكراني أولكسندر زينتشنكو إلى آرسنال في تعاقد طويل الأمد.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية، لكن شبكة ”سكاي سبورتس“ قالت إن آرسنال سيدفع 30 مليون جنيه إسترليني (36.05 مليون دولار)، فضلًا عن مليوني جنيه إسترليني إضافية مقابل الحصول على خدمات المدافع البالغ من العمر 25 عامًا.

وخاض زينتشنكو أكثر من 100 مباراة في كل المسابقات مع سيتي من بينها نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 حين حل فريق المدرب بيب جوارديولا وصيفًا لتشيلسي البطل.

وقال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال: ”أليكس لاعب من طراز رفيع سيمنحنا خيارات عديدة، والأمر لا يتعلق فقط بالمراكز التي يمكنه اللعب فيها، لكن أيضا بأدواره الدفاعية والهجومية“.

وأصبح زينتشنكو ثاني صفقات آرسنال من سيتي، خلال الصيف الحالي، بعد المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، وخامس صفقاته إجمالًا بعد الجناح ماركينيوس، والحارس مات تيرنر، ولاعب الوسط المهاجم فابيو فييرا.

وبدأ كلاعب وسط مع منتخب بلاده، لكن غالبًا ما اعتمد بيب غوارديولا مدرب سيتي عليه في مركز الظهير الأيسر.

ووجد الدولي الأوكراني صعوبة في المشاركة بالمباريات في وجود جواو كانسيلو الخيار الأول في الجانب الأيسر من الدفاع.

وخاض زينتشنكو 52 مباراة دولية مع أوكرانيا سجل خلالها 8 أهداف، بينما شارك في 127 مباراة مع سيتي في كافة المسابقات بينها نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 الذي خسره الفريق أمام تشيلسي.

وفاز مع سيتي بأربعة ألقاب للدوري الممتاز، ومثلها لكأس رابطة الأندية، ولقب واحد لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيمنح وصول زينتشنكو تشكيلة مدرب آرسنال ميكل أرتيتا عمقًا في مركز الظهير الأيسر في ظل عدم إثارة نونو تافاريس للإعجاب، الموسم الماضي، عندما انتهى موسم كيران تيرني الخيار الأول للمدرب الإسباني مبكرًا للإصابة.

ويبدأ آرسنال، الذي أنهى، الموسم الماضي، في المركز الخامس، الدوري في الخامس، من الشهر المقبل، بقمة لندنية على ملعب كريستال بالاس.