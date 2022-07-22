أتلتيكو مدريد يفتح ملف التعاقد مع كريستيانو رونالدو

فتح نادي أتلتيكو مدريد ملف انتقال كريستيانو رونالدو على الطاولة مرة أخرى، بعد أن رفض برشلونة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، مقابل التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي.

ونشرت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية أن كريستيانو رونالدو قد يرحل إلى أتلتيكو مدريد، حيث يرغب اللاعب الانتقال إلى أحد عمالقة الدوري الإسباني.

رونالدو يريد الرحيل عن أولد ترافورد هذا الصيف بعد فشل مانشستر يونايتد في تأمين الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو على استعداد لاتخاذ قرار بخفض كبير في أجره يصل إلى 30٪ لتحريره من ”كابوسه“ مع مانشستر يونايتد.

وكان برشلونة قد درس جدوى التعاقد مع اللاعب قبل أن يحصل على خدمات روبرت ليفاندوفسكي في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما لم يكن ريال مدريد أبدًا في وضع يسمح له بتقديم عودة رونالدو إلى البرنابيو.

وفي العام الماضي، انتهى صيف رونالدو مع وكيل أعماله خورخي مينديز في جولة ترويجية لأندية أوروبية لمعرفة ما إذا كانت هناك صفقة يتعين إبرامها تقضي برحيله عن يوفنتوس. وضمت الجولة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وفي النهاية عاد إلى أولد ترافورد، حيث وقع لمانشستر يونايتد في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ومع استمرار الاستعدادات، كان الأمر دون المستوى الأمثل لجميع المعنيين. كان ناديه السابق، يوفنتوس، يواجه صيفًا من عدم اليقين في الميزانية والرياضة. وضع يونايتد، والمدير الفني آنذاك أولي غونار سولشاير، مخططًا للعب بطريقة معينة، والعمل عليها طوال الصيف، لكنه غير كل شيء بمجرد وصول رونالدو؛ لأنه، خاصة في هذه المرحلة من حياته المهنية، لا يشبه أي شخص آخر.