تين هاغ: مانشستر يونايتد بحاجة لصفقات إذا أراد المنافسة على الألقاب

قال الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الجديد اليوم الجمعة إن فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يحتاج تعزيزا لتشكيلته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إذا أراد المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

وحتى الآن تعاقد مانشستر يونايتد، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسون ومع المدافع الهولندي تايرل مالاسيا ومع المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز.

كريستيانو رونالدو .. سقوط صاروخ ماديرا https://t.co/MNgtNT0uWE pic.twitter.com/20CTku0XwD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 21, 2022

وتمكن مالاسيا فقط من الانضمام لفريقه الجديد في رحلته الخارجية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

وشعر تين هاغ بالرضا بتشكيلة خطي الوسط والهجوم الحالية في فريقه لكنه يشعر بقلق حول قدرة الفريق على التماسك والاستمرار طوال مدة الموسم ومن ثم فإنه يرغب في ضم المزيد من العناصر قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال تين هاغ للصحفيين قبل اختتام مانشستر يونايتد رحلته استعدادا للموسم بمواجهة أستون فيلا وديا في بيرث غدا السبت: ”نحن بحاجة للمزيد من الخيارات في خط الهجوم. هذا أساسي إذا أردنا تحقيق النجاح. الموسم طويل فعلا لكن أمامنا وقت لمليء هذا الفراغ“.

وأضاف تن هاج ”تعاقدنا مع إريكسن لتعزيز خط الوسط ولذا فنحن سعداء فعلا بهذا. وأنا حقا سعيد بالأداء الذي يقدمه خط وسط فريقنا وخط هجومنا في الوقت الحالي.

وأضاف: ”لكني أعرف أيضا أن الموسم يتضمن الكثير من المباريات وكأس العالم ولذا فنحن بحاجة للمزيد من الخيارات.. تحتاج إلى تشكيلة جيدة لتحقيق النتائج المرجوة في نهاية الموسم“.

ولا يزال مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاما) مع الفريق غير واضح وغاب عن رحلة الفريق الخارجية الحالية التي شملت تايلاند وأستراليا ”لأسباب عائلية“.

وسيبدأ مانشستر يونايتد مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز باللعب على أرضه في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس آب المقبل.

وخلال 38 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي حقق الفريق 16 فوزا، وتعادل 10 مرات، وخسر 12 مرة، وسجل لاعبوه 57 هدفا، وتلقى العدد نفسه من الأهداف.

وودع مانشستر يونايتد من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، ومن الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن الدور الثالث في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.