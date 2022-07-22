ساديو ماني: لا وجود لأي تنافس مع محمد صلاح.. ووسائل الإعلام تضخم الأمور

نفى النجم السنغالي ساديو ماني المنتقل إلى بايرن ميونخ وجود أن تنافس شخصي مع زميله السابق في ليفربول، محمد صلاح.

وقال ماني، في تصريحات نقلتها صحيفة ”ميرور“: ”يقول الناس أحيانًا إن هناك تنافسًا بيني وبين محمد صلاح، لكنك تعلم أنني لا أرى نفسي في منافسة مع أي لاعب لأكون صادقًا“.

وأضاف: ”لدينا علاقات جيدة، نراسل بعضنا بعضا، أعتقد أن وسائل الإعلام تحاول دائما تضخيم الأمور“.

وتابع ماني الذي نال جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2022 متفوقا على محمد صلاح وإدواردو ميندي: ”أنت تعلم أنها ليست لدي علاقات مع لاعب واحد فقط، ولكن مع كل لاعب لعبت معه في العالم، يمكنك أن تسأل من تريد في النادي، أو في أي مكان أذهب إليه، العلاقات مع جميع اللاعبين“.

وانتقل ماني قبل أيام من ليفربول إلى بايرن ميونخ مقابل 32 مليون يورو بعقد يمتد حتى يونيو 2025، بعد 6 مواسم قضاها في ملعب أنفيلد.

وكان صلاح وماني أبرز لاعبي ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، قبل أن يرحل ماني، في حين جدد صلاح عقده حتى يونيو 2025.

وقاد صلاح وماني ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019/2020 بعد غياب دام 30 عاما، كما أحرز الريدز معهما لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، لكن تردد أن العلاقة بين النجمين ليست على ما يرام.

ونال صلاح وماني لقبين مع ليفربول الموسم الماضي، وهما كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في حين خسرا مع الريدز المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا (0/1 أمام ريال مدريد)، واحتل الرديز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (خلف مانشستر سيتي).

وتفوق ماني على صلاح بعدما منحه الاتحاد الأفريقي جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2022، لينال الجائزة للمرة الثانية، بعد أن حصل عليها عام 2019.

والكاميروني صاموئيل إيتو والعاجي يايا توريه أكثر من فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي برصيد 4 مرات لكل منهما، مقابل 3 مرات لليبيري جورج ويا، والغاني عبيدي بيليه، ومرتين لكل من العاجي ديديه دروغبا والكاميروني روجيه ميلا والمصري محمد صلاح والنيجيري نوانكو كانو والسنغالي الحجي ضيوف.