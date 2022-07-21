مباراة ليفربول ولايبزيغ.. محمد صلاح يسجل هدفًا رائعًا (فيديو)

أحرز النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي هدفًا رائعًا في شباك لايبزيغ الألماني، خلال مباراة الفريقين الودية استعدادًا للموسم الجديد.

ويلعب ليفربول ضد منافسه لايبزيغ الألماني اليوم الخميس على ملعب ريد بول آرينا، معقل لايبزيغ، في مباراة ودية استعدادا للموسم المقبل.

وفي الدقيقة السابعة استلم صلاح الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد أرضية قوية، واكتفى حارس الفريق الألماني بمشاهدة الكرة وهي تتهادى داخل الشباك.

الحارس يشاهد.. هدف محمد صلاح الرائع في شباك لايبزغ👏👏#ليفربول pic.twitter.com/tvGsx1eZDI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 21, 2022

وسبق أن تواجه ليفربول ولايبزيغ مرتين، وكانتا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم 2020/2021، وفاز ليفربول 2/0 في الذهاب و2/0 في الإياب.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول أمام ريد بول سالزبورغ، يوم الأربعاء 27 يوليو، قبل أن يواجه مانشستر سيتي يوم السبت 30 يوليو في كأس الدرع الخيرية.

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 6 أغسطس بمواجهة فولهام.

وتعاقد ليفربول مع فابيو كارفالهو من فولهام، وداروين نونيز من بنفيكا، في حين جدد عقد محمد صلاح، ورحل عن ليفربول ساديو ماني إلى بايرن ميونخ، وديفوك أوريغي إلى ميلان، وتاكومي مينامينو إلى موناكو، ونيكو ويليامس إلى نوتينغهام فورست.

ونال ليفربول الموسم الماضي لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في حين خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، واحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.