برونو فيرنانديز: سعيد بالانضباط الذي يفرضه تين هاغ في مانشستر يونايتد

رحب برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالانضباط الذي يفرضه المدرب الجديد إيريك تين هاغ في النادي قائلا إن الفريق افتقد هذا الانضباط والالتزام قبل وصول المدرب الهولندي.

وعيِّن تين هاغ مدربا لمانشستر يونايتد خلفا للمدرب المؤقت رالف رانجنيك في أبريل نيسان الماضي. ويقول فيرنانديز إن تين هاغ يحرص على إلزام لاعبيه بالانضباط والدقة في المواعيد من البداية.

كريستيانو رونالدو .. سقوط صاروخ ماديرا pic.twitter.com/UPQXMO4oqY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 20, 2022

وقال فيرنانديز للصحفيين: ”افتقدنا هذا خلال مدة، والانضباط مهم، الانضباط لا يتعلق فقط بالأسلوب الذي تؤدي به بل بمركزك في الملعب وما يتعين عليك القيام به. ويمتد الانضباط إلى خارج الملعب أيضا“.

وأضاف اللاعب البرتغالي الدولي قوله: ”لا تتأخر على الاجتماعات ولا تتأخر على الوجبات. هذا مهم فعليا لأن الجميع ملتزم بالموعد ثم يأتي شخص ما متأخرا. لا بد من معاقبته على ذلك“.

وتابع ”من الجيد أنه يفعل ذلك (يعاقب من يتأخر بغرامة) وهو أمر رائع لأنني أحب الالتزام بالمواعيد. لذا فلا مشكلة في ذلك بالنسبة لي“.

هل يمدد كريستيانو رونالدو عقده مع مانشستر يونايتد؟ https://t.co/g39iZNe10D pic.twitter.com/x8ga1my2Hb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 18, 2022

وعن مواطنه وزميله في الفريق كريستيانو رونالدو قال فيرنانديز إنه لا يعرف أي تفاصيل عن مستقبل النجم البرتغالي المخضرم.

وأردف قائلا: ”لا أعرف ما الذي قاله كريستيانو للنادي وللمدرب ولكن لا بد لنا من احترام المساحة الخاصة به“.

وقالت تقارير إن رونالدو (37 عاما) أبلغ النادي أنه يرغب في الرحيل من أجل المنافسة في دوري أبطال أوروبا ولم ينضم للفريق في رحلته استعدادا للموسم المقبل التي تبدأ في تايلاند قائلا إن سبب تخلفه يرجع لأسباب عائلية.

وسيستهل مانشستر يونايتد الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز باللعب على أرضه في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس آب المقبل.