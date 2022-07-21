أهداف مباراة مانشستر سيتي وكلوب أمريكا

تغلب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي 2/1 على كلوب أمريكا المكسيكي ضمن تحضيرات الموسم الجديد.

وسجل النجم البلجيكي كيفين دي بروين هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين الـ30 والـ45 في حين سجل هنري مارتن هدف كلوب أمريكا في الدقيقة الـ43.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وكلوب أمريكاpic.twitter.com/8jh0FY7brf #مانشستر_سيتي — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 21, 2022

وجاء الهدف الأول لمانشستر سيتي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد عمل من جاك غريليش. وتعادل كلوب أمريكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع من هنري مارتن.

ووضع دي بروين الكرة بين قدمي الحارس فرانسيسكو أوتشوا ليتقدم مانشستر سيتي بالهدف الثاني.

وهذه المباراة الأولى في جولة مانشستر التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة، مع مواجهة أخرى ضد بايرن ميونيخ تتبعها في جرين باي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ولم يشارك الوافد الجديد، النرويجي إيرلينغ هالاند القادم من بروسيا دورتموند، في حين شارك كالفين فيلبس في الشوط الثاني، علما أن المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لعب أساسيا حتى الدقيقة الـ71، كما لعب الحارس الجديد ستيفان أورتيغا المباراة كاملة.

وتعاقد مانشستر سيتي مع إيرلينغ هالاند، وجوليان ألفاريز، وكالفين فيليبس، وإينزو ماريسكا، ورحل عنه رحيم سترلينغ، وغابرييل جيسوس، وفرناندينو.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع بايرن ميونخ يوم الأحد، على أن يستهل الموسم الجديد بمواجهة ليفربول يوم الـ30 من يوليو في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ويستهام يوم الـ7 من أغسطس.