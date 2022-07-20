الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيغ

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره لايبزيغ الألماني ودويا، مساء غد الخميس، على ملعب ”ريد بول آرينا“، في إطار الاستعدادات الودية للأندية.

وكان ليفربول خاض مباراتين وديتين حتى الآن، الأولى أمام مانشستر يونايتد حيث خسر ”الريدز“ بأربعة أهداف دون رد، والثانية أمام كريستال بالاس حيث فازت كتيبة يورغن كلوب بثنائية نظيفة.

ولا تُعد مباراة الخميس هي الودية الأخيرة لليفربول في المعسكر الصيفي، حيث سيلتقون مع سالزبورغ يوم الأربعاء الـ27 من يوليو الجاري.

وبعد ذلك، سيلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية يوم السبت الـ30 من يوليو، وفي اليوم التالي سيخوضون آخر مباراة ودية أمام ستراسبورغ.

غدا :

⚽️ ليفربول x لايبزيغ

📍مباراة ودية

⏱ 21:00 بتوقيت الإمارات

📺 مباشرة على الشارقة الرياضية pic.twitter.com/8Jt6Dr4qCA — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 20, 2022

الموعد والقناة الناقلة

وأعلنت قناة الشارقة الرياضية الإماراتية إذاعتها لمباراة ليفربول ولايبزيغ المرتقبة، يوم الخميس.

وتردد القناة، قمر صناعي نايل سات، تردد 11012، رأسي، معدل الترميز 27500، التصحيح 3/4.

وستقام مباراة الفريقين في تمام الساعة الـ7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ8:15 بتوقيت السعودية.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، يوم الـ5 من أغسطس 2022، وينتهي يوم الـ28 من مايو 2023.

وتبدأ مباريات البريميرليغ بين آرسنال وكريستال بالاس، وهي المباراة الافتتاحية للموسم الكروي، على أن تبدأ المنافسات في اليوم التالي، بمواجهات أهمها ليفربول وفولهام، توتنهام وساوثهامبتون، إيفرتون وتشيلسي.

وتقام آخر جولة (الجولة الـ16) قبل التوقف لكأس العالم 12-13 نوفمبر قبل نحو ثمانية أيام على بداية المونديال.

وتستأنف المباريات مجددا في الـ26 من ديسمبر ”البوكسينغ داي“.

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد منافسة استمرت مع ليفربول حتى الجولة الأخيرة.

وسيتواجد الثنائي بجانب تشيلسي وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيلعب مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الأوروبي، ووست هام في دوري المؤتمر.

وصعدت أندية فولهام وبورنموث ونوتنغهام فورست للدوري الإنجليزي الممتاز، لتحل مكان نورويتش وواتفورد وبيرنلي بعد هبوطها للدرجة الأولى.