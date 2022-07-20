الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكلوب أمريكا

يصطدم فريق مانشستر سيتي بنظيره كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة ودية، مساء اليوم الأربعاء، في المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الفريق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

ويغيب عدة لاعبين عن جولة مانشستر سيتي لأسباب مختلفة، وهم: جون ستونز، وفيل فودين، بجانب إلكاي غوندوغان، وإيميريك لابورت.

في المقابل، يشارك جميع الوافدين الجدد في هذا المعسكر، بقيادة النرويجي إيرلينغ هالاند، والإنجليزي كالفين فيليبس، فضلا عن الأرجنتيني جوليان ألفاريز والألماني ستيفان أورتيغا.

ويستهل مانشستر سيتي استعداداته للموسم الجديد بمواجهة كلوب أمريكا المكسيكي اليوم الأربعاء في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم يواجه بايرن ميونخ الألماني السبت المقبل في غرين باي بالولايات المتحدة أيضاً، قبل العودة إلى مانشستر استعدادا لمواجهة ليفربول.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ2:30 صباح الخميس، الـ3:30 صباحًا بتوقيت السعودية.

ولم تعلن أي قناة عربية عن نقل المباراة بشكل رسمي حتى الآن، إذ ستقوم منصات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي بنقل أحداثها بشكل مباشر.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة مقبلة ضد ليفربول على أول لقب في الموسم المرتقب، إذ يلتقي الفريقان في مباراة الدرع الخيرية في الـ30 من يوليو الجاري، لتتجدد المنافسة بينهما مبكرًا في الموسم الجديد.

وكان ليفربول توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي قبل أيام قليلة على بدء رحلة الفريقين في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

وتمثل مباراة الدرع الخيرية مواجهة مهمة للغاية بالنسبة لكل من مانشستر سيتي وليفربول، حيث ستمنح الفائز فيها أول ألقابه في الموسم الجديد من ناحية، كما ستمنحه دفعة معنوية في بداية مسيرته بالموسم الجديد من ناحية أخرى.

وسبق لمانشستر سيتي التتويج بلقب البطولة 6 مرات، كان أحدثها نسختي 2018 و2019، حيث فاز في نسخة 2019 على ليفربول بركلات الترجيح.