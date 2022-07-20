محمد صلاح وساديو ماني وإدوارد ميندي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

شهدت القائمة النهائية التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2022، تواجد الثلاثي محمد صلاح، نجم ليفربول، وساديو ماني، نجم بايرن ميونخ الحالي، وإدوارد ميندي، حارس تشيلسي.

وكان ”كاف“ أعلن في وقت سابق تواجد 10 لاعبين لاختيار أفضل لاعب في القارة، ليتم بعد ذلك تقليص العدد إلى 3 لاعبين.

كما تواجد أليو سيسيه، مدرب السنغال، وكارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق، ووليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي، في القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لهذا العام.

.@CAF_Online announces the final three nominees for African Footballer of the Year Edouard Mendy – Senegal 🇸🇳 & @ChelseaFC Mohamed Salah – Egypt 🇪🇬 – @LFC Sadio Mané – Senegal 🇸🇳 & @FCBayern Who has your vote? Share your thoughts#CAFAwards2022 pic.twitter.com/9f2IAUakUI — nuhu.adams (@NuhuAdams_) July 20, 2022

وفي فئة أفضل لاعب داخل القارة، يتنافس الثلاثي محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، والمالي أليو ديانج، لاعب الأهلي المصري، وأشرف داري، لاعب الوداد الرياضي المنتقل حديثا إلى نادي بريست الفرنسي، على حصد الجائزة.

وينافس الأهلي المصري ثنائي المغرب نهضة بركان والوداد على جائزة أفضل ناد في القارة.

كما ينافس منتخب مصر منتخبي السنغال والكاميرون على جائزة أفضل منتخب وطني.

وقاد صلاح منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام السنغال؛ وهو ما تكرر في المواجهة الفاصلة على التأهل لكأس العالم، لكن قائد مصر تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وظهر ماني وصلاح بشكل مميز مع ليفربول على مدار الموسم، قبل انتقال اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونخ.

وأسهم تفوّق السنغال هذا العام بإعطاء ماني بعض الحظوظ الإضافية للفوز في السباق نحو لقب أفضل لاعب الذي سبق أن أحرزه مرة واحدة عام 2019، قبل أن تلغى الجائزة في النسختين التاليتين بسبب جائحة كورونا.

وتتجه الأنظار إلى حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، التي تشمل العديد من الفئات منها أفضل لاعب في القارة بشكل عام، وأفضل لاعب محلي وأفضل ناد ومدرب.

ويقام حفل جوائز الأفضل في أفريقيا هذا العام في دولة المغرب، غدًا الخميس.

ومن المقرر أن يبث حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، عبر حساب ”كاف“ الرسمي على موقع ”فيسبوك“، بخلاف القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي في ”يوتيوب“.

يذكر أن السنغالي ساديو ماني هو آخر من فاز بالجائزة عام 2019، ولم تنظم المسابقة بعدها حتى هذا العام، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في 2017 و2018، وحصدها محرز في 2016.

ويتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في الكاف ومجموعة من الصحفيين إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الأفريقية.