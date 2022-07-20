المعلم المغتصِب

أثير الحلوة

شيرين وحسام

حسام وشيرين

الكلباني كاجول

حميد الشاعري

مصور السيدات

زينب العسكري
أظهر المزيد

رياضة

محمد صلاح وساديو ماني وإدوارد ميندي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
تاريخ النشر: 20 يوليو 2022 9:34 GMT
تاريخ التحديث: 20 يوليو 2022 10:25 GMT

محمد صلاح وساديو ماني وإدوارد ميندي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

شهدت القائمة النهائية التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2022، تواجد الثلاثي محمد صلاح، نجم ليفربول، وساديو ماني،

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

شهدت القائمة النهائية التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2022، تواجد الثلاثي محمد صلاح، نجم ليفربول، وساديو ماني، نجم بايرن ميونخ الحالي، وإدوارد ميندي، حارس تشيلسي.

وكان ”كاف“ أعلن في وقت سابق تواجد 10 لاعبين لاختيار أفضل لاعب في القارة، ليتم بعد ذلك تقليص العدد إلى 3 لاعبين.

كما تواجد أليو سيسيه، مدرب السنغال، وكارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق، ووليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي، في القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لهذا العام.

وفي فئة أفضل لاعب داخل القارة، يتنافس الثلاثي محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، والمالي أليو ديانج، لاعب الأهلي المصري، وأشرف داري، لاعب الوداد الرياضي المنتقل حديثا إلى نادي بريست الفرنسي، على حصد الجائزة.

وينافس الأهلي المصري ثنائي المغرب نهضة بركان والوداد على جائزة أفضل ناد في القارة.

كما ينافس منتخب مصر منتخبي السنغال والكاميرون على جائزة أفضل منتخب وطني.

وقاد صلاح منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام السنغال؛ وهو ما تكرر في المواجهة الفاصلة على التأهل لكأس العالم، لكن قائد مصر تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وظهر ماني وصلاح بشكل مميز مع ليفربول على مدار الموسم، قبل انتقال اللاعب السنغالي إلى بايرن ميونخ.

وأسهم تفوّق السنغال هذا العام بإعطاء ماني بعض الحظوظ الإضافية للفوز في السباق نحو لقب أفضل لاعب الذي سبق أن أحرزه مرة واحدة عام 2019، قبل أن تلغى الجائزة في النسختين التاليتين بسبب جائحة كورونا.

وتتجه الأنظار إلى حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، التي تشمل العديد من الفئات منها أفضل لاعب في القارة بشكل عام، وأفضل لاعب محلي وأفضل ناد ومدرب.

ويقام حفل جوائز الأفضل في أفريقيا هذا العام في دولة المغرب، غدًا الخميس.

ومن المقرر أن يبث حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، عبر حساب ”كاف“ الرسمي على موقع ”فيسبوك“، بخلاف القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي في ”يوتيوب“.

يذكر أن السنغالي ساديو ماني هو آخر من فاز بالجائزة عام 2019، ولم تنظم المسابقة بعدها حتى هذا العام، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في 2017 و2018، وحصدها محرز في 2016.

ويتحدد الفائز بناء على أصوات اللجنة الفنية في الكاف ومجموعة من الصحفيين إلى جانب مدربي وقائدي المنتخبات الأفريقية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play