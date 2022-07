محمد صلاح وساديو ماني وإدوارد ميندي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

شهدت القائمة النهائية التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2022، تواجد الثلاثي محمد صلاح، نجم ليفربول، وساديو ماني، نجم بايرن ميونخ الحالي، وإدوارد ميندي، حارس تشيلسي.

وكان ”كاف“ أعلن في وقت سابق تواجد 10 لاعبين لاختيار أفضل لاعب في القارة، ليتم بعد ذلك تقليص العدد إلى 3 لاعبين.

كما تواجد أليو سيسيه، مدرب السنغال، وكارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق، ووليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي، في القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لهذا العام.

.@CAF_Online announces the final three nominees for African Footballer of the Year

Edouard Mendy – Senegal 🇸🇳 & @ChelseaFC

Mohamed Salah – Egypt 🇪🇬 – @LFC

Sadio Mané – Senegal 🇸🇳 & @FCBayern

Who has your vote? Share your thoughts#CAFAwards2022 pic.twitter.com/9f2IAUakUI

— nuhu.adams (@NuhuAdams_) July 20, 2022