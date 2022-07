غوارديولا يرد على تقارير رفضه تعاقد مانشستر سيتي مع نيمار (فيديو)

حرص بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على الرد على التقارير التي أشارت إلى رفضه التعاقد مع البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط نيمار في الفترة الأخيرة بإمكانية الرحيل عن بطل الدوري الفرنسي في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وأجاب غوارديولا عن حقيقة رفضه ضم نيمار، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريق أمريكا، قائلا: ”أنا آسف للصحيفة التي كتبت تلك القصة، لكن هذا ليس صحيحًا“.

وأضاف في تصريحاته التي نشرتها شبكة ”سكاي سبورتس“: ”معلوماتهم غير صحيحة، نيمار لاعب رائع، والمعلومات التي لدي أنه رجل لطيف بشكل لا يصدق“.

وتابع: ”لكن هذا ليس صحيحًا، في كل صيف يكتبون أن مانشستر سيتي يشتري 150 لاعبًا، ملمحا بذلك إلى كم اللاعبين المرتبطين بإمكانية الانتقال إلى مانشستر سيتي في كل نافذة انتقالات.

🗣️ "It's not true."

Pep Guardiola responds to claims that Manchester City have been offered PSG forward Neymar… pic.twitter.com/PjbHJUKfxI

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 20, 2022