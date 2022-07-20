غوارديولا يرد على تقارير رفضه تعاقد مانشستر سيتي مع نيمار (فيديو)

حرص بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على الرد على التقارير التي أشارت إلى رفضه التعاقد مع البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط نيمار في الفترة الأخيرة بإمكانية الرحيل عن بطل الدوري الفرنسي في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وأجاب غوارديولا عن حقيقة رفضه ضم نيمار، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريق أمريكا، قائلا: ”أنا آسف للصحيفة التي كتبت تلك القصة، لكن هذا ليس صحيحًا“.

وأضاف في تصريحاته التي نشرتها شبكة ”سكاي سبورتس“: ”معلوماتهم غير صحيحة، نيمار لاعب رائع، والمعلومات التي لدي أنه رجل لطيف بشكل لا يصدق“.

وتابع: ”لكن هذا ليس صحيحًا، في كل صيف يكتبون أن مانشستر سيتي يشتري 150 لاعبًا، ملمحا بذلك إلى كم اللاعبين المرتبطين بإمكانية الانتقال إلى مانشستر سيتي في كل نافذة انتقالات.

🗣️ "It's not true." Pep Guardiola responds to claims that Manchester City have been offered PSG forward Neymar… pic.twitter.com/PjbHJUKfxI — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 20, 2022

ونجح مانشستر سيتي هذا الصيف في التعاقد مع إيرلينغ هالاند، وكالفين فيليبس، وستيفان أورتيغا مورينو، بالإضافة إلى عودة جوليان ألفاريز من الإعارة.

وكانت صحيفة ”لو بارزيان“الفرنسية، ذكرت أمس إن إدارة باريس سان جيرمان، عرضت النجم البرازيلي نيمار على مسؤولي مان سيتي لضمه في صفقة تبادلية مقابل انضمام النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا الفريق الباريسي.

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولي مانشستر سيتي، رفضوا العرض المقدم من باريس سان جيرمان، لضم البرازيلي نيمار.

أكدت الصحيفة، أن إدارة النادي الباريسي، تسعي لإيجاد حل للتخلص من البرازيلي نيمار هذا الصيف، على الرغم من تمسك الأخير بالاستمرار لإثبات ذاته في الموسم المقبل.

ويرتبط البرازيلي نيمار بعقد مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2025، لكن هناك أصواتا تطالب برحيله داخل إدارة النادي.

يذكر أن نيمار رحل عن صفوف سانتوس في صيف 2013 لينتقل إلى برشلونة.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وهي الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى وقتنا هذا، بعد أن قام الجانب الفرنسي بتفعيل بند الإفراج في عقده عام 2017.

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في صيف 2025 مع بند التمديد تلقائيا حتى 2027.