آرسنال يتوصل لاتفاق لضم زينتشنكو من مانشستر سيتي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن آرسنال سيتعاقد مع أولكسندر زينتشنكو لاعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل نحو 32 مليون جنيه إسترليني (38.39 مليون دولار) بعد اتفاق الناديين.

وقالت ”سكاي سبورتس“، إن آرسنال سيدفع 30 مليون جنيه إسترليني فضلا عن مليوني إسترليني أخرى إضافية، حيث سيغادر اللاعب البالغ عمره 25 عاما معسكر مانشستر سيتي التدريبي في الولايات المتحدة لينضم للنادي اللندني الذي يخوض جولة تدريبية في أمريكا أيضا.

وسيصبح زينتشنكو ثاني صفقات آرسنال من سيتي خلال الصيف الحالي بعد المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس وخامس صفقاته على الإطلاق بعد الجناح ماركينيوس والحارس مات تيرنر ولاعب الوسط المهاجم فابيو فيريرا.

وبدأ زينتشنكو خريج أكاديمية شاختار دونيتسك مسيرته الاحترافية مع أوفا الروسي قبل الانتقال إلى سيتي في 2016 وعمره 19 عاما بعد مشاركته مع أوكرانيا في بطولة أوروبا 2016 في فرنسا.

BREAKING: Arsenal have agreed a £32m deal with Manchester City to sign Oleksandr Zinchenko. 🚨 pic.twitter.com/UNuqodsOjm — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 19, 2022

وبدأ كلاعب وسط مع منتخب بلاده، لكن غالبا ما اعتمد بيب غوارديولا مدرب سيتي عليه في مركز الظهير الأيسر.

ووجد الدولي الأوكراني صعوبة في المشاركة بالمباريات في وجود جواو كانسيلو الخيار الأول في الجانب الأيسر من الدفاع.

وخاض زينتشنكو 52 مباراة دولية مع أوكرانيا سجل خلالها ثمانية أهداف بينما شارك في 127 مباراة مع سيتي في كافة المسابقات بينها نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 الذي خسره الفريق أمام تشيلسي.

وفاز مع سيتي بأربعة ألقاب للدوري الممتاز ومثلها لكأس رابطة الأندية ولقب واحد لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيمنح وصول زينتشنكو تشكيلة مدرب آرسنال ميكل أرتيتا عمقا في مركز الظهير الأيسر في ظل عدم إثارة نونو تافاريس للإعجاب الموسم الماضي عندما انتهى موسم كيران تيرني الخيار الأول للمدرب الإسباني مبكرا للإصابة.

ويبدأ آرسنال، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، الدوري في الخامس من الشهر المقبل بقمة لندنية على ملعب كريستال بالاس.