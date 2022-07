آرسنال يتوصل لاتفاق لضم زينتشنكو من مانشستر سيتي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن آرسنال سيتعاقد مع أولكسندر زينتشنكو لاعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل نحو 32 مليون جنيه إسترليني (38.39 مليون دولار) بعد اتفاق الناديين.

وقالت ”سكاي سبورتس“، إن آرسنال سيدفع 30 مليون جنيه إسترليني فضلا عن مليوني إسترليني أخرى إضافية، حيث سيغادر اللاعب البالغ عمره 25 عاما معسكر مانشستر سيتي التدريبي في الولايات المتحدة لينضم للنادي اللندني الذي يخوض جولة تدريبية في أمريكا أيضا.

وسيصبح زينتشنكو ثاني صفقات آرسنال من سيتي خلال الصيف الحالي بعد المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس وخامس صفقاته على الإطلاق بعد الجناح ماركينيوس والحارس مات تيرنر ولاعب الوسط المهاجم فابيو فيريرا.

وبدأ زينتشنكو خريج أكاديمية شاختار دونيتسك مسيرته الاحترافية مع أوفا الروسي قبل الانتقال إلى سيتي في 2016 وعمره 19 عاما بعد مشاركته مع أوكرانيا في بطولة أوروبا 2016 في فرنسا.

BREAKING: Arsenal have agreed a £32m deal with Manchester City to sign Oleksandr Zinchenko. 🚨 pic.twitter.com/UNuqodsOjm

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 19, 2022