محمد صلاح شخصية كارتونية في إعلان ترويجي لأحدث أحذية أديداس (فيديو)

ظهر الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، في إحدى حلقات مسلسل الكارتون للأطفال ”ريك ومورتي“ وذلك في أحدث إعلان لحذاء أديداس الجديد.

وقالت صحيفة ”ليفربول إيكو“، إن صلاح البالغ عمره 30 عاما ظهر في حلقة المسلسل الكارتوني بصحبة نجمة فريق آرسنال للسيدات فيفيان ميديما وشخصيات المسلسل.

وارتدى النجم المصري أحذية أديداس طوال مسيرته مع ليفربول حتى أصبح أحد النجوم البارزين للعلامة التجارية الألمانية بعد أن أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وبدا قائد الفراعنة في المسلسل الذي ضم إعلانا عن حذاء أديداس Speedportal الأخضر الجديد متألقا وسجل هدفا بفضل ”السرعة متعددة الأبعاد“ التي اعتمد عليها تصميم الحذاء.

وسيكون صلاح مستعدا لارتداء الحذاء على أرض الواقع مع انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر المقبل، وذلك بعدما ظهر في شكل كارتوني داخل حلقة المسلسل جنبًا إلى جنب مع ميديما للترويج للحذاء الجديد ذي الألوان الخضراء اللافتة للنظر.

وقالت فرانزيسكا أورنهامر، كبيرة مديري المنتجات في أديداس: ”تحتاج إلى فهم اللعبة وطريقة استخدام السرعة، لقد تجاوزنا الوقت الذي كان الحديث فيه عن الركض بأقصى سرعة. في الوقت الحاضر، في كرة القدم، تعد السرعة متعددة الاتجاهات مهمة للغاية، إنها لعبة ذات ضغط عالي وباتت الهجمات أسرع ووقت أقل لتناقل الكرة“.

وأضافت: ”هناك الكثير من الضغط الإضافي على اللاعبين لأداء أسرع ليس فقط من الناحية البدنية ولكن أيضًا على الجانب الذهني، تحتاج إلى الاستجابة بسرعة واتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة، ومن هنا جاءت فكرة السرعة متعددة الأبعاد“.

وأسدل صلاح وليفربول الستار عن شهور من الشكوك بشأن مستقبله، وذلك عندما أعلن وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الشهر الحالي أن الدولي المصري مدد عقده حتى 2025.

وجاء الاتفاق بين الطرفين بعد مغادرة المهاجم السنغالي ساديو ماني ليفربول الشهر الماضي للانضمام إلى بايرن ميونخ عملاق الدوري الألماني لثلاثة أعوام.

وسجل صلاح 23 هدفا في الدوري مع ليفربول الموسم الماضي ليتقاسم الحذاء الذهبي للدوري الممتاز مع سون الكوري الجنوبي هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبير.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب هذا العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، كما حصل على جائزة رابطة نقاد كرة القدم لأفضل لاعب في العام.

وأحرز الدولي المصري 31 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول وساعد النادي على الفوز بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان صلاح قد انضم إلى ليفربول من روما الإيطالي في 2017 وسجل 156 هدفا في 254 مباراة وكان بوسعه مغادرة النادي في صفقة انتقال مجاني في نهاية الموسم المقبل.