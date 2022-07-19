لوباريزيان: مانشستر سيتي رفض التعاقد مع نيمار مقابل صفقة تبادلية

كشفت صحيفة ”لوباريزيان“ أن باريس سان جيرمان الفرنسي عرض البرازيلي نيمار داسيلفا على مسؤولي مانشستر سيتي، على شكل صفقة تبادلية مقابل التعاقد مع بيرناردو سيلفا، ولكن تم رفض ذلك الأمر.

وكانت تقارير عديدة قد ربطت نيمار بالعودة إلى برشلونة أو الانضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي، وأكدت أن باريس عرضه للبيع مقابل 50 مليون يورو فقط بعد عام واحد من تجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية الشهيرة، يوم الثلاثاء، أن مانشستر سيتي رد على العرض الفرنسي بالرفض.

وأضاف التقرير: ”في الوقت الحالي، يسعى باريس سان جيرمان إلى إيجاد حلول للتخلص من نيمار، حيث إن المقربين من اللاعب يؤكدون تصميمه على قضاء موسم رائع مع باريس سان جيرمان في الموسم الجديد“.

🔵INFO LE PARISIEN | Le PSG a approché Manchester City ces dernières semaines afin de proposer un transfert de Neymar, en forme d’échange contre un joueurhttps://t.co/KcfyT85tQO — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) July 19, 2022

وأشارت تقارير إلى إمكانية رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان برغبة من رئيس النادي ناصر الخليفي، ومديره الرياضي الجديد، مع وجود اهتمام من عدة أندية، أبرزها تشيلسي، على الرغم من تأكيد كريستوفر غالتييه، مدرب باريس سان جيرمان الجديد، رغبته في بقاء البرازيلي للمنافسة على البطولات.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها شبكة ”Goal“ في نسختها اليابانية فور سفر باريس سان جيرمان إلى ”طوكيو“ لمعسكره الصيفي: ”يسعدني أن أكون هنا مع باريس سان جيرمان، أنا سعيد لوجودي هنا مع الفريق، آمل أن نقدم موسمًا مميزًا“.

وأضاف نيمار: ”أتمنى أن يكون معسكر إعداد قوي قبل بداية الموسم الجديد مع الفريق“.

وكشف نيمار عن نيته في الاستمرار مع الفريق لخوض الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان.

ويستهدف نيمار البقاء بسبب كأس العالم 2022 المقبلة، ويعتقد أن باريس سان جيرمان هو أفضل مكان له للاستعداد؛ لأنه يأمل في مساعدة البرازيل على الفوز بالبطولة السادسة.

يذكر أن نيمار رحل عن صفوف سانتوس في صيف 2013 لينتقل إلى برشلونة.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وهي الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى وقتنا هذا، بعد أن قام الجانب الفرنسي بتفعيل بند الإفراج في عقده عام 2017.

وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في صيف 2025 مع بند التمديد تلقائيا حتى 2027.