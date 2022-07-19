من هي سام كير أول سيدة تظهر على غلاف لعبة فيفا؟

أصبحت سامانثا كير (سام كير) مهاجمة تشيلسي الإنجليزي، أول لاعبة تظهر على غلاف لعبة (فيفا 2023) التي تنتجها شركة EA Sports بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وستظهر اللاعبة الدولية الأسترالية على الغلاف إلى جانب مهاجم باريس سان جيرمان والفائز بكأس العالم كيليان مبابي، الذي زين غلاف النسختين الأخيرتين.

Who else other than @SamKerr1? 🔥 She's the global cover star for #FIFA23 with the full reveal tomorrow! 🤩 pic.twitter.com/Ajt4jYwuxu — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) July 19, 2022

وقالت EA Sports في تغريدة على تويتر عند الكشف عن الغلاف: ”قوتان هائلتان في المقدمة. شراكة هجومية واحدة في نهاية المطاف“.

وكانت كير البالغة من العمر 28 عامًا هدافة الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات الموسم الماضي برصيد 20 هدفًا في العديد من المباريات. وسجلت أيضًا 59 هدفًا في 110 مباريات مع أستراليا منذ ظهورها لأول مرة في العام 2009 عن عمر يناهز 15 عامًا.

وظهرت النساء فقط على أغلفة اللعبة في المناطق الإقليمية فقط في السنوات السابقة، حيث ظهرت الدولية الأمريكية أليكس مورغان والكندية كريستين سينكلير إلى جانب ليونيل ميسي على غلاف إصدارات أمريكا الشمالية في نسخة (فيفا 2016) وهي أول نسخة تضم فرقا للسيدات.

وسلسلة لعبة فيفا هي واحدة من أنجح ألعاب الفيديو في العالم، وقد حصدت مبيعات بمليارات الدولارات، لكن إصدار هذا العام هو الأخير بعد انفصالها عن الفيفا.

وقدمت EA عرضًا مهمًا إلى الفيفا لمدة ثماني سنوات حصرية عبر جميع حقوق ألعاب فيفا والرياضات الإلكترونية، لكن الفيفا رفض منح امتياز جميع حقوق الألعاب الإلكترونية لشركة واحدة فقط، وهو ما رفضته EA.

من هي سام كير؟

ولدت سامانثا ماي كير في العاشر من سبتمبر/أيلول العام 1993، وقد أصبحت الهدافة التاريخية لأستراليا سواء للسيدات أو الرجال بعدما تجاوزت الرقم القياسي السابق لتيم كاهيل بـ 50 هدفًا، وهو الهداف التاريخي للمنتخب الأسترالي للرجال.

كما أنها اللاعبة الوحيدة التي فازت بالحذاء الذهبي في ثلاث بطولات دوري مختلفة وثلاث قارات مختلفة وهي الدوري الأسترالي في 2017-18 و 2018-19 ، والدوري الأمريكي NWSL (أمريكا الشمالية) في 2017 و 2018 و 2019 و FAWSL الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات (أوروبا) في 2020-2021 و 2021-2022.

بدأت كير مسيرتها وعمرها 15 عامًا في نادي بيرث غلوري، حيث لعبت مع الفريق بين عامي 2008 إلى 2012، قبل أن تنتقل إلى سيدني FC. وفي العام 2013 انضمت إلى ويسترن نيويورك فلاش في الموسم الافتتاحي لدوري كرة القدم الأمريكي للسيدات، وساعدت في قيادة الفريق للفوز باللقب، ودافعت عن قمصان أندية سكاي بلو وشيكاغو رد ستارز في البطولة ذاتها.

وفي العام 2019، أشارت كير إلى رغبتها في اللعب في أوروبا، وبعد تلقيها عدة عروض من أندية أوروبية كبيرة أبرزها أولمبيك ليون وافقت على الانضمام لتشيلسي لتفوز بثمانية ألقاب مع النادي اللندني، بالإضافة إلى مساعدة الفريق في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات لأول مرة في العام 2021.

حصلت كير على أول لقب دولي لها في العام 2009 عن عمر يناهز 15 عامًا ومنذ ذلك الحين مثلت أستراليا في بطولات كأس آسيا للسيدات 2010 و2014 و2018 و2022، وكأس العالم للسيدات 2011 و2015 و2019 ، و2016 و2020 وكذلك أولمبياد طوكيو 2020.

وخلال كأس العالم 2019، أصبحت أول لاعبة أسترالية (ذكر أو أنثى) تسجل ثلاثية في إحدى بطولات كأس العالم. وفي العام 2021، قادت الفريق إلى قبل نهائي أولمبياد طوكيو لأول مرة في التاريخ، والتي احتلت فيها أستراليا المركز الرابع لأول مرة في تاريخها.

وتشتهر كير بـ ”السرعة والمهارة والمثابرة“، وتعتبر على نطاق واسع واحدة من أفضل لاعبي كرة القدم والمهاجمين في العالم، وواحدة من أعظم الرياضيين في أستراليا.