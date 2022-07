من هي سام كير أول سيدة تظهر على غلاف لعبة فيفا؟

أصبحت سامانثا كير (سام كير) مهاجمة تشيلسي الإنجليزي، أول لاعبة تظهر على غلاف لعبة (فيفا 2023) التي تنتجها شركة EA Sports بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وستظهر اللاعبة الدولية الأسترالية على الغلاف إلى جانب مهاجم باريس سان جيرمان والفائز بكأس العالم كيليان مبابي، الذي زين غلاف النسختين الأخيرتين.

Who else other than @SamKerr1? 🔥

She's the global cover star for #FIFA23 with the full reveal tomorrow! 🤩 pic.twitter.com/Ajt4jYwuxu

— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) July 19, 2022