إنجلترا تحصل على موافقة لإلغاء ضربات الرأس في مباريات تحت 12 عاما

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين إنه حصل على موافقة لتجربة إلغاء ضربات الرأس المتعمدة في مباريات تحت 12 عاما، حيث يسعى للتخفيف من المخاطر الصحية المحتملة وفرص الإصابة بالخرف.

وستستمر التجربة خلال موسم 2022/2023 مع التفكير في إلغاء ضربات الرأس المتعمدة بشكل تام خلال موسم 2023/2024 إذا نجحت التجربة.

The @FA has been granted approval from The International Football Association Board to introduce a new trial to remove deliberate heading in football matches across U12 level and below in England from the start of the 2022/23 season. — The FA (@FA) July 18, 2022

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بالفعل في وقت سابق إرشادات إما لتقييد أو لإلغاء ضربات الرأس خلال المران.

وجاءت الموافقة على التجربة من المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن تشريع قوانين اللعبة.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: ”الهدف هو المساعدة على التخفيف من أي مخاطر محتملة قد تكون مرتبطة بضربات الرأس، بما في ذلك احتكاك الرأس بالرأس أو المرفق بالرأس أو اصطدام الرأس بالأرض“.

وأضاف: ”هذا يمثل نهجا حذرا في لعب كرة القدم والاستمتاع بها بينما يستمر البحث المستمر في هذا المجال“.

وربطت الدراسات بين ضربات الرأس والتعرض لإصابات الدماغ المزمنة، مع تسليط الضوء على هذه المشكلة بعد التعرف على معاناة خمسة لاعبين من منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966 من الخرف.

ووصل الأمر إلى أن شركة برمجيات، كانت تعمل مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، طورت برنامجا تدريبيا للواقع الافتراضي في محاولة لإيجاد حل للتغلب على التأثير المؤذي لضربات الرأس.

وفي 2020 قال المدرب الكرواتي سلافن بيليتش، المدير الفني السابق لوست بروميتش ألبيون: ”إذا أثبتت الأبحاث أن ضرب الكرة بالرأس 10 مرات خلال التدريبات سيسبب الخرف، فعلينا منع ذلك“.

وأضاف: ”بالنسبة لي الأمر الأهم هو أنهم يتحدثون عن هذا الأمر ويعترفون به“.

أما فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي السابق، والمدير الفني الحالي لإيفرتون، فقال إنه يفكر في أسلوب تدريب لاعبيه، وإنه يفضل منع ضرب الكرة بالرأس في تدريبات اللاعبين الشبان والناشئين، قبل تطبيق الأمر على لاعبي الفريق الأول.

وأوضح لامبارد: ”علينا القيام بأي شيء من شأنه جعل الوضع أكثر أمانًا“.

في حين قال دين سميث، مدرب أستون فيلا السابق، والمدرب الحالي لنوريتش سيتي، إنه يتفق مع آراء بيليتش فيما يتعلق بضرورة إجراء المزيد من الأبحاث في هذا الجانب.

وعاني والد دين سميث من الخرف، قبل وفاته بفيروس كورونا.

وأوضح سميث: ”للأسف بات مرض الزهايمر والخرف أكثر شيوعًا، لكن أعتقد أنه يتوجب التحرك إذا تبيّن وجود علاقة بين ضرب الكرة بالرأس والإصابة بالخرف“.

وتابع: ”في الماضي كانت الكرة أثقل وزنًا، وكلنا نشعر بالحزن على معاناة اللاعبين السابقين من الخرف“.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي تيليغراف“ فإن كلا من ستايلز، ومارتن بيترز، وجاك تشارلتون، وراي ويلسون، توفوا جميعًا في العامين الماضيين، بعد إصابتهم بالخرف، وجميعهم أعضاء في فريق العام 1966.