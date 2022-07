إنجلترا تحصل على موافقة لإلغاء ضربات الرأس في مباريات تحت 12 عاما

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الإثنين إنه حصل على موافقة لتجربة إلغاء ضربات الرأس المتعمدة في مباريات تحت 12 عاما، حيث يسعى للتخفيف من المخاطر الصحية المحتملة وفرص الإصابة بالخرف.

وستستمر التجربة خلال موسم 2022/2023 مع التفكير في إلغاء ضربات الرأس المتعمدة بشكل تام خلال موسم 2023/2024 إذا نجحت التجربة.

The @FA has been granted approval from The International Football Association Board to introduce a new trial to remove deliberate heading in football matches across U12 level and below in England from the start of the 2022/23 season.

— The FA (@FA) July 18, 2022