تألق زيدان إقبال قد يبعد مانشستر يونايتد عن سعيه لضم فرينكي دي يونغ

كشفت صحيفة ”سبورت“ أن العراقي زيدان إقبال، لاعب مانشستر يونايتد، لفت الأنظار له بشدة خلال الفترة التحضيرية للفريق، استعدادا للموسم الجديد؛ ما قد يدفع مدربه تين هاغ لاستمراره على حساب السعي للتعاقد مع فرينكي دي يونغ، نجم برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة، يوم الإثنين، إلى أن ”‏زيدان إقبال قد يوقف عملية دي يونغ، حيث إن اللاعب فاجأ مدربه تين هاغ بمستواه العالي وسوف يمنحه فرصة أكبر في الفترة التحضيرية“.

وشارك زيدان إقبال في انتصار مانشستر يونايتد على نظيره ليفربول برباعية نظيفة في اللقاء التحضيري الأول للموسم الجديد، ثم فاز رفقة فريقه على ملبورن فيكتوري بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأشادت العديد من التقارير الصحفية باللاعب العراقي صاحب الـ 19 عاما، بعد ظهوره بشكل مميز مع اليونايتد في المباريات التحضيرية، خاصة بعدما أظهر اللاعب امتلاكه لإمكانيات فنية عالية.

وظهر زيدان إقبال أول مرة بشكل رسمي مع اليونايتد، خلال ولاية المدير الفني السابق رالف رانغنيك في مباراة يانغ بويز السويسري بدوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، ومنذ ذلك الحين اختفى زيدان لكنه عاد مرة أخرى للأضواء خلال ودية ليفربول، وقدم لقطة مميزة وراوغ البرازيلي فابينيو لاعب الريدز، ثم شارك أمام ملبورن فيكتوري، وقدم أداءً مميزًا أيضًا.

ويبلغ زيدان إقبال من العمر 19 عامًا، وتم ربطه بالرحيل عن مانشستر يونايتد بنظام الإعارة، لكن صحيفة ”ميرور“ قالت إن اللاعب العراقي يمكن أن يلعب دورًا أكبر في أولد ترافورد الموسم المقبل.

وقال إقبال عن إمكانية الخروج معارا: ”لست متأكدا، إذا سنحت لي فرصة الخروج على سبيل الإعارة، فسأفكر في الإيجابيات والسلبيات“.

وأضاف: ”في الوقت الحالي من السابق لأوانه الحديث، أنظر إلى ما يخبئه المستقبل“، قبل أن يؤكد على مدى حماسته لتمثيل النادي الذي كان يدعمه عندما كان طفلا.

