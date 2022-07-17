أوليفر كان: التعاقد مع هاري كين "حلم" بالنسبة لبايرن ميونخ

وصف أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، انتقال هاري كين نجم توتنهام بأنه ”حلم“، لكنه أصر على أن ناديه غير مهتم بالتعاقد معه هذا الصيف.

ومن الواضح أن أوليفر كان معجبا بكين، على الرغم من أن بطل الدوري الألماني اختار التركيز على أهداف أخرى على الرغم من انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

فرحة وجنون كونتي بعد هدف هاري كين الثالث في شباك #مانشستر_سيتي وحسرة غوارديولا.#مانشستر_سيتي_توتنهام #توتنهام

pic.twitter.com/Z0OpU3AY9p — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

ويرتبط هاري كين بعقد مع توتنهام حتى عام 2024 والتزم بعقده مع النادي بعد فشل انتقاله إلى مانشستر سيتي الموسم الماضي.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ إنه يبدو أن بايرن ميونخ يتطلع إلى الانقضاض على هاري كين في وقت لاحق.

وفي حديث لصحيفة ”سبورت بيلد“ الألمانية عن إمكانية التعاقد مع هار ين: ”هو مهاجم كبير، لكن هذا كله حلم في المستقبل“.

وأضاف: ”الآن علينا أن ننظر في تجميع الفريق للموسم الحالي. دعونا نرى ماذا سيحدث“.

🗣 هاري كين لاعب توتنهام تعليقا على ظهور هالاند و نونيز في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل. ⚪️ هذا يعني زيادة المنافسة على الحذاء الذهبي وهو يدفعني إلى محاولة التطور أكثر.. سيكون الأمر ممتعا. pic.twitter.com/HCTllG1HXg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 13, 2022

وقبل أيام قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن بايرن ميونخ، وضع المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام ضمن خططه على المدى الطويل لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي.

لكن صحيفة ”ديلي ميل“ قالت قبل أسابيع إن المهاجم المميز هاري كين لاعب توتنهام مستعد لتجديد عقده مع السبيريز بعدما حاول الرحيل، الصيف الماضي.

وأكدت الصحيفة أنه بما أن المستقبل ”يبدو مشرقًا“ في توتنهام فإن هاري كين منفتح الآن لمناقشة عقد جديد مع توتنهام، رغم أنه لم يجرِ بعد أي محادثات بشأن عقد جديد.

وفي 2018 وقع هاري كين عقدًا مع توتنهام مدته ست سنوات، ويتبقى له عامان على التوالي، وخاض الدولي الإنجليزي ما مجموعه 385 مباراة مع السبيرز، سجل فيها 247 هدفًا.

لاعبو توتنهام يتساقطون من التعب في أول حصة تدريبية في كوريا الجنوبية😳 pic.twitter.com/OBp0a6dnyU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 11, 2022

وحسب موقع ”transfermarkt“ فإن هاري كين لعب 36 مباراة تحت قيادة كونتي، سجل فيها 20 هدفا وصنع 9.

ولم يحقق هاري كين أي لقب جماعي مع توتنهام، وخسر مع الفريق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2019 أمام ليفربول بنتيجة 0/2.

وسجل هاري كين 247 هدفا وصنع 59 في 385 مباراة مع توتنهام وحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات.

وتعاقد بايرن ميونخ مع المغربي نصير مزراوي، والسنغالي ساديو ماني، والهولندي ريان جرافينبيرش، ورحل عنه روبرت ليفاندوفسكي، وكورينتين توليسو، ومارك روكا، وعمر ريتشاردز.