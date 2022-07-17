زيدان إقبال يحلم بالحصول على الفرصة في مانشستر يونايتد مع تين هاغ

قال الشاب العراقي زيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد إنه من السابق لأوانه التفكير في مغادرة الفريق على سبيل الإعارة بعد أن منحه إيريك تين هاغ فرصة اللعب للفريق الأول.

وخاص زيدان إقبال أول مباراة له مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد الموسم الماضي مع المدرب رالف رانجنيك، حيث لعب ضد يونغ بويز في دوري أبطال أوروبا، وأتبع ذلك بأول استدعاء مع منتخب العراق.

من هو زيدان إقبال أول عراقي يشارك مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا؟ https://t.co/93TKPeHvvs pic.twitter.com/4GmOLSPleT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) December 9, 2021

وزيدان إقبال واحد من عدد من المواهب الأكاديمية التي شاركت مع المدرب الجديد إيريك تين هاغ في فترة ما قبل الموسم الجديد، وقد نال إعجاب المدرب الهولندي بالفعل بحسب صحيفة ”ميرور“.

ويبلغ زيدان إقبال من العمر 19 عامًا، وتم ربطه بالرحيل عن مانشستر يونايتد بنظام الإعارة، لكن ”ميرور“ قالت إن اللاعب العراقي يمكن أن يلعب دورًا أكبر في أولد ترافورد الموسم المقبل.

وقال إقبال عن إمكانية الخروج معارا: ”لست متأكدا، إذا سنحت لي فرصة الخروج على سبيل الإعارة، فسأفكر في الإيجابيات والسلبيات“.

وأضاف: ”في الوقت الحالي من السابق لأوانه الحديث، أنظر إلى ما يخبئه المستقبل“، قبل أن يؤكد على مدى حماسته لتمثيل النادي الذي كان يدعمه عندما كان طفلا.

زيدان إقبال: مثلي الأعلى "مسعود أوزيل" لأنه لاعب مسلم https://t.co/JD2FX1Yehf pic.twitter.com/8Ohql1BfzP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) December 10, 2021

وقال اللاعب الشاب: ”أفضل شعور أن ألعب، لقد نشأت وأنا أحب هذا النادي، لقد لعبت هنا منذ أن كنت في الثامنة أو التاسعة من عمري“.

وتابع إقبال: ”اللعب أمام 90 ألف متفرج شيء حلمت به، اللعب هنا وضد ليفربول، حتى في دوري أبطال أوروبا، من الصعب وصف ذلك“.

ولعب زيدان إقبال في الشوط الثاني من فوز مانشستر يونايتد 4/0 على ليفربول وديا قبل أيام، قبل أن يشارك أيضًا في فوز فريق المدرب إيريك تين هاغ على ميلبورن فيكتوري الأسترالي 4/1.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ فإن مستقبل زيدان إقبال مع مانشستر يونايتد قد يعتمد على صفقات الفريق في سوق الانتقالات الصيفي.

ويطارد مانشستر يونايتد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة، لكن الصفقة قد لا تتم كما قالت ”ميرور“، خاصة مع محاولة اللاعب الانتقال إلى بايرن ميونخ.

وقالت الصحيفة ذاتها إن زيدان إقبال سيحظى مع عدد من اللاعبين بفرصة لنيل إعجاب تين هاغ قبل أن يبدأ مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون يوم 6 أغسطس.

ويخوض مانشستر يونايتد مباريات ودية أمام كريستال بالاس، وأستون فيلا، وأتلتيكو مدريد، ورايو فاليكانو، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 6 أغسطس.