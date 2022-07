رسميا.. مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم ليساندرو مارتينيز مدافع أياكس

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق لضم ليساندرو مارتينيز مدافع أياكس أمستردام مقابل 57.37 مليون يورو (57.87 مليون دولار)، مع وجود عشرة ملايين يورو كحوافز محتملة، وفقا لإعلان من الناديين، اليوم الأحد.

ومن المتوقع استكمال إجراءات الصفقة، في الأيام المقبلة؛ بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي والحصول على تأشيرة العمل.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez

