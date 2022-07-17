أرتيتا مدرب آرسنال يشيد بقدرة غابرييل جيسوس على خلق "الفوضى"

قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، إن قدرة المهاجم الجديد غابرييل جيسوس على خلق ”الفوضى“ هي ما يحتاجه الفريق بالضبط بعد أن واصل اللاعب البرازيلي مستواه الباهر في فترة الإعداد للموسم خلال الفوز 2-صفر على إيفرتون في بالتيمور، أمس السبت.

وافتتح جيسوس التسجيل في الدقيقة الـ 33 ثم ساهم في صناعة هدف بوكايو ساكا بعد ست دقائق.

وأحرز جيسوس، البالغ 25 عاما، هدفين في لقاء ودي سابق أمام نورمبرغ هذا الشهر بعد انضمامه من مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (53.33 مليون دولار).

Gabriel Jesus is ridiculous man, that first touch to kill that ball makes the goal pic.twitter.com/72982xpgJu — . (@DocAFC_) July 16, 2022

وأبلغ أرتيتا الصحفيين عقب الانتصار ”جيسوس يصنع الفوضى ويسبب الارتباك للمنافس ويساعدنا دائما، إنه سلاح حقيقي وهذا ما نريده“.

وأضاف المدرب الإسباني ”إنه لاعب متنوع لكن بالطبع نريد منه أن يتطور في المركز 9 (رأس الحربة)“.

وسيلتقي آرسنال مع تشيلسي وديا في أورلاندو سيتي بالولايات المتحدة قبل أن يكمل استعداداته بمواجهة إشبيلية في لندن يوم 30 يوليو تموز.

ويرتدي غابرييل خيسوس القميص رقم 9، الّذي كان يرتديه الفرنسي ألكساندر لاكازيت سابقاً.

وسبق أن عمل أرتيتا وجيسوس معاً، عندما كان الأول مساعدا للمدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي من 2016 حتى 2019.

وكان مارسيلو بيتيناتي، وكيل أعمال جيسوس، قد قال في تصريحات نقلتها صحيفة ”ديلي ميل“، إن ”تشيلسي كان أحد الفرق التي حاولت إعاقة انتقال جيسوس إلى آرسنال“.

وأشار: ”لقد حاولوا جاهدين في الأيام الأخيرة الحصول عليه.. لكن عند هذه النقطة، كنا قد اخترنا بالفعل مشروعنا الجديد“.

وسجل جيسوس 95 هدفًا في 236 مباراة مع مانشستر سيتي بعد وصوله إلى النادي مقابل 27 مليون جنيه إسترليني في يناير 2017 قادمًا من بالميراس البرازيلي.

على الصعيد الدولي، لعب البرازيلي مع منتخب بلاده 56 مباراة دولية، أحرز خلالها 19 هدفاً، منذ ظهوره الدولي الأول عام 2016.