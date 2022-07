أرتيتا مدرب آرسنال يشيد بقدرة غابرييل جيسوس على خلق "الفوضى"

قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، إن قدرة المهاجم الجديد غابرييل جيسوس على خلق ”الفوضى“ هي ما يحتاجه الفريق بالضبط بعد أن واصل اللاعب البرازيلي مستواه الباهر في فترة الإعداد للموسم خلال الفوز 2-صفر على إيفرتون في بالتيمور، أمس السبت.

وافتتح جيسوس التسجيل في الدقيقة الـ 33 ثم ساهم في صناعة هدف بوكايو ساكا بعد ست دقائق.

وأحرز جيسوس، البالغ 25 عاما، هدفين في لقاء ودي سابق أمام نورمبرغ هذا الشهر بعد انضمامه من مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (53.33 مليون دولار).

