بايرن ميونخ يرد بحسم على رغبته في التعاقد مع كريستيانو رونالدو

حرص مسؤولو بايرن ميونخ الألماني الرد بشكل حاسم على التقارير التي ربطتهم بالاقتراب من التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت تقارير إلى أن بايرن سيبدأ العمل على صفقة رونالدو، عقب الاتفاق على انتقال روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم البافاري، إلى برشلونة.

ويرغب اللاعب البرتغالي في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أجل أن يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ في تصريحاته لقناة ”Sport1“ الألمانية، يوم السبت: ”لدي الكثير من الاحترام لكريستيانو رونالدو ونجاحاته وحياته المهنية الرائعة“.

وأضاف: ”أؤكد مرة أخرى، أنه لم يكن موضوعًا للنقاش بالنسبة لنا“.

رونالدو لديه عقد مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل، وحتى الآن مستقبله غير مضمون داخل ملعب أولد ترافورد في ظل رغبته بلعب بطولة دوري أبطال أوروبا.

Bayern director Hasan Salihamidzić tells @Sport1: “I have a lot of respect for Cristiano Ronaldo, his successes and his career. But once again: that was and is not a topic for us”. ⛔️🇵🇹 #FCBayern Jorge Mendes, still pushing – but now Bayern position has been clarified again. pic.twitter.com/uP1IqUqlrC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2022

ليفاندوفسكي

من جانبه، أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، عن انتهاء علاقته بالنادي البافاري.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي للصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص بأخبار سوق الانتقالات في أوروبا، على موقع ”تويتر“: ”لقد ودعت زملائي في الفريق، اليوم، أثناء المران، ولم أكن قلقًا بشأن احتمالية تعرضي لإصابة، لأنه قد يحدث لي أمر ما حتى أثناء التواجد في المنزل، لكنني أردت الحفاظ على لياقتي، وأن أتدرب مع الزملاء لمرة أخيرة“.

وكان ليفاندوفسكي قد فاجأ الجميع وشارك، اليوم، في مران بايرن، رغم اتفاق النادي الألماني على رحيله إلى برشلونة، أمس الجمعة.

وتابع: ”سأعود وأقول وداعًا لجميع الموظفين بشكل صحيح، ولم يكن لدي الكثير من الوقت لفعل ذلك الآن“.

وأتم: ”هذه الأعوام الثمانية كانت مميزة.. لا تنسوا ذلك، لقد قضيت وقتًا رائعًا في ميونخ. سأسافر قريبًا، لكن بعد المعسكر التدريبي (برفقة برشلونة) سأعود كي أقول وداعًا بشكل صحيح، وأنظم بعض الأمور“.

Robert Lewandowski: “These 8 years were special and I won't forget that. I had a great time in Munich”, he tells @Sky_Torben. 🔴 #FCBayern “I will come back to say goodbye to all employees properly”, Lewa says ahead of his move to Barcelona. pic.twitter.com/w91XYTODZ0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2022

وانتشرت صور لليفاندوفسكي وهو يودع يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ، ولاعبي الفريق خلال تدريبات النادي البافاري.

وأجمعت عدة وسائل إعلام على أن ليفاندوفسكي سينتقل لبرشلونة، بعد موافقة بايرن ميونخ على بيعه للنادي الكتالوني، حيث قال الصحفي ديفيد أورنستين الذي يعمل في صحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية إن برشلونة حسم صفقة المهاجم البولندي.

وقال أورنستين عبر حسابه على موقع ”تويتر“ إن ليفاندوفسكي سينتقل إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو كرسوم إضافية، وسيكون العقد لمدة 4 سنوات.

وفاز ليفاندوفسكي بجائزة هداف الدوري للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في الإجمالي، حيث أحرز 35 هدفًا الموسم الماضي، إضافة إلى 13 هدفًا في دوري الأبطال.

وسجل المهاجم البولندي 50 هدفًا، وصنع 7 في 64 مباراة، الموسم الماضي، مع بايرن ميونخ، وبالمجمل وقّع على 344 هدفًا مع النادي البافاري، وقدم 72 تمريرة حاسمة في 374 مباراة، بحسب موقع ”transfermarkt“.