بايرن ميونخ يرد بحسم على رغبته في التعاقد مع كريستيانو رونالدو

حرص مسؤولو بايرن ميونخ الألماني الرد بشكل حاسم على التقارير التي ربطتهم بالاقتراب من التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت تقارير إلى أن بايرن سيبدأ العمل على صفقة رونالدو، عقب الاتفاق على انتقال روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم البافاري، إلى برشلونة.

ويرغب اللاعب البرتغالي في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أجل أن يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ في تصريحاته لقناة ”Sport1“ الألمانية، يوم السبت: ”لدي الكثير من الاحترام لكريستيانو رونالدو ونجاحاته وحياته المهنية الرائعة“.

وأضاف: ”أؤكد مرة أخرى، أنه لم يكن موضوعًا للنقاش بالنسبة لنا“.

رونالدو لديه عقد مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل، وحتى الآن مستقبله غير مضمون داخل ملعب أولد ترافورد في ظل رغبته بلعب بطولة دوري أبطال أوروبا.

