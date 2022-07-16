مانشستر يونايتد يتعاقد مع المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم السبت، إن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، توصل لاتفاق لشراء المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لاعب أياكس أمستردام بطل هولندا، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار).

وأكد التقرير أن مارتينيز سافر جوا إلى مانشستر؛ للخضوع للفحص الطبي تمهيدا للانتقال.

وسيكون التعاقد مع مارتينيز (24 عاما) الذي يمكنه أيضا اللعب في خط الوسط، ثالث صفقة يبرمها مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي إريك تن هاغ استعدادا للموسم المقبل بعد ضم المدافع الهولندي تايرل مالاسيا ولاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن.

ولعب مارتينيز لمدة ثلاث سنوات تحت قيادة المدرب تن هاغ في أياكس أمستردام بعد انضمامه للفريق في مايو أيار 2019.

وخاض مارتينيز 118 مباراة في جميع المنافسات مع أياكس خلال هذه المدة.

كما شارك في سبع مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، ويتوقع أن يشكل دعما لدفاع مانشستر يونايتد الذي اهتزت شباكه 57 مرة في الموسم الماضي، وهي أسوأ حصيلة من الأهداف على مستوى أول ستة فرق في الموسم.

كما أن وجوده يمكن أن يمنح المدرب خيارا إضافيا في خط الوسط بعد رحيل بول بوغبا ونيمانيا ماتيتش.

وحاليا يقوم مانشستر يونايتد الذي احتل المركز السادس في نهاية الموسم الماضي، بجولة في أستراليا استعدادا للموسم الجديد.

وسيستهل مانشستر يونايتد مسيرته في الموسم المحلي الجديد على أرضه في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون، في السابع من أغسطس آب المقبل.