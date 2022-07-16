هاري كين: هوس كونتي باللياقة البدنية يمكن أن يقود توتنهام لشيء مميز

يعتقد المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين أن هوس المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام يمكن أن يقود الفريق إلى مستوى جيد الموسم الجديد.

وقال هاري كين في تصريحات نقلتها صحيفة ”ذا صن“ البريطانية اليوم السبت: ”أنطونيو كونتي رائع، ربما ارتقى بمستويات اللياقة إلى مستوى آخر بالنسبة لي“.

فرحة وجنون كونتي بعد هدف هاري كين الثالث في شباك #مانشستر_سيتي وحسرة غوارديولا.#مانشستر_سيتي_توتنهام #توتنهام

pic.twitter.com/Z0OpU3AY9p — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

وأضاف ”العقلية، كوني معه كل يوم، ورؤية الطريقة التي يستعد بها، والطريقة التي يجلب بها شغفه ويخرج أفضل ما لدى اللاعبين، لقد تعلمت من كونتي ذلك“.

وتولى كونتي البالغ من العمر 52 عاما تدريب توتنهام في نوفمبر 2021، وقاد الفريق في 36 مباراة حقق خلالها الفوز 21 مرة، وتعادل 5 مرات، وخسر 10 مرات، بحسب موقع ”transfermarkt“.

وتابع كين ”أشعر أنني أتعلم كل عام وأحصل على المزيد من الخبرة والتحسن، ولكن مع شخص مثل أنطونيو كونتي، يتم تسريع هذه العملية بشكل أسرع“.

وأتم: ”أشعر أنه لا يزال لديّ الكثير لأقدمه، وآمل أن أتمكن من إظهار ذلك العام المقبل“.

لاعبو توتنهام يتساقطون من التعب في أول حصة تدريبية في كوريا الجنوبية😳 pic.twitter.com/OBp0a6dnyU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 11, 2022

وبحسب ”transfermarkt“ فإن هاري كين لعب 36 مباراة تحت قيادة كونتي، سجل فيها 20 هدفا وصنع 9.

ويدفع كونتي لاعبيه إلى أقصى الحدود في فترة ما قبل الموسم من خلال جلسات تدريبية مزدوجة يومية في جولتهم في كوريا الجنوبية.

وتقيأ هاري كين البالغ من العمر 28 عامًا، على الخط الجانبي خلال التدريبات الشاقة في نهاية تدريب يوم الاثنين أمام 6000 مشجع بحسب صحيفة ”ذا صن“.

وأضاف كين وهو يتحدث في جلسة برعاية ”نايكي“ مع أطفال محليين في سيول: ”لقد كان موسمًا رائعًا حتى الآن، لقد كان معسكرًا جيدًا، لقد عملنا بجد حقًا“.

🗣 هاري كين لاعب توتنهام تعليقا على ظهور هالاند و نونيز في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل. ⚪️ هذا يعني زيادة المنافسة على الحذاء الذهبي وهو يدفعني إلى محاولة التطور أكثر.. سيكون الأمر ممتعا. pic.twitter.com/HCTllG1HXg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 13, 2022

وأتم: ”كان الأمر صعبًا في بعض الأوقات في جلسات معينة، لكن الجميع متحمسون لهذا الموسم، هناك ضجة جيدة حول النادي في الوقت الحالي، ولكن كما هو الحال دائمًا، عليك تقديم العروض، وإظهار ما يمكنك القيام به عندما يحين الوقت العصيب“.

وأوضح: ”نأمل الآن مع كونتي وهذا الفريق أن نتمكن من المضي قدمًا والقيام بشيء مميز“.

ولم يحقق هاري كين أي لقب جماعي مع توتنهام، وخسر مع الفريق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2019 أمام ليفربول بنتيجة 0/2.

وسجل هاري كين 247 هدفا وصنع 59 في 385 مباراة مع توتنهام وحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات.