مانشستر سيتي يمدد عقد رياض محرز رسميًا حتى 2025

أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تمديد عقد الجناح الجزائري رياض محرز لموسمين، ليبقى ضمن تشكيلة المدرب بيب جوارديولا حتى يونيو حزيران 2025.

وقال سيتي عبر موقعه على الانترنت إن محرز (31 عاما) وقع على عقد جديد لمدة عامين ليستمر في النادي الذي انتقل إليه في 2018 من ليستر سيتي.

Win a signed @Mahrez22 shirt! 👕 Enter now! ⤵️ — Manchester City (@ManCity) July 15, 2022

وخلال أربعة مواسم ساعد محرز سيتي في التتويج بلقب الدوري ثلاث مرات، بجانب ثلاثة ألقاب بكأس الرابطة ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي وخوض نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وشارك في 189 مباراة مع سيتي وأحرز 63 هدفا وقدم 45 تمريرة حاسمة.

وقال محرز: ”أنا سعيد بالتوقيع على عقد جديد. استمتعت بكل دقيقة خلال فترتي هنا في هذا النادي الرائع“.

وأضاف قائد الجزائر: ”المساعدة في تحقيق النجاح بالمواسم الأربعة الماضية أمر لا ينسى، ونحن متعطشون لمزيد من النجاحات.

”أود أن أشكر بيب وطاقم النادي لمساعدتي في التطور باللعب وتشجيعي على مواصلة التحسن“.

محرز انتقل إلى مانشستر سيتي قادمًا من ليستر سيتي في عام 2018، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ليسجل 63 هدفًا في 189 مباراة.

محرز شارك في 28 مباراة مع السيتي في النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 11 هدفا.

وفي دوري أبطال أوروبا لعب النجم الجزائري 12 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف، بينما لعب 4 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي، أحرز خلالها 4 أهداف.

وفي كأس الرابطة سجل محرز هدفين في مباراتين، بينما كان قد استهل الموسم بخوض مباراة الدرع الخيرية أمام ليستر سيتي، فريقه السابق، التي خسرها الفريق بهدف دون رد.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم 5 أغسطس 2022، وينتهي يوم 28 مايو 2023.