رسميا: مانشستر يونايتد يضم كريستيان إريكسن في صفقة انتقال مجاني

أعلن مانشستر يونايتد اليوم أن تعاقده مع صانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن في انتقال مجاني إلى النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات.

وعاد إريكسن، الذي احتاج إلى علاج في الملعب لإنقاذ حياته العام الماضي عقب إصابته بأزمة قلبية في مباراة أمام فنلندا في بطولة أوروبا، إلى اللعب مع برنتفورد بعد تعاقد لفترة قصيرة منذ يناير / كانون الثاني الماضي.

وأصبح إريكسن ثاني صفقة ليونايتد هذا الصيف تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إيريك تن هاج بعد ضم الظهير الأيسر الهولندي تايرل مالاسيا.

وقال إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير وإنتر ميلان السابق في بيان ”مانشستر يونايتد ناد مميز ولا أطيق الانتظار للبدء، استمتعت باللعب في أولد ترافورد مرات عديدة لكن اللعب بالقميص الأحمر هناك يمنح شعورا مذهلا“.

استمرار انتصارات يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد

وفي وقت سابق اليوم الجمعة استمرت مسيرة تألق مانشستر يونايتد استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاج بالفوز 4-1 على ملبورن فيكتوري الأسترالي في مباراة ودية أخرى اليوم الجمعة.

وبعد أن سحق مواطنه ليفربول 4-1 في مباراة ودية في بانكوك الثلاثاء الماضي قلب يونايتد تأخره بهدف مبكر إلى التقدم 2-1 قرب نهاية الشوط الأول بفضل هدفين من سكوت مكتوميناي وأنطوني مارسيال.

وأضاف البديل ماركوس راشفورد الهدف الثالث للفريق الإنجليزي قبيل النهاية قبل أن تهتز شباك أصحاب الأرض للمرة الرابعة عن طريق أحد لاعبي الفريق.

وحقق يونايتد تفوقا واضحا على الفريق الأسترالي الذي لعب أول مباراة استعدادا للموسم المقبل بحضور أكثر من 70 ألف مشجع في ملعب ملبورن للكريكيت.