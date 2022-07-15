هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس الودية (فيديو)

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا في المباراة التي تجمع فريقه ليفربول مع كريستال بالاس في مباراة ودية اليوم الجمعة على استاد سنغافورة الوطني.

وتقدم جوردان هندرسون بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة 12 قبل أن يسجل محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 47 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من ترينت ألكسندر أرنولد.

هدف محمد صلاح الرائع في مباراة #ليفربول وكريستال بالاس الودية، خيالي كالعادة من مو#محمد_صلاح pic.twitter.com/c1kDtYbDFf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 15, 2022

وكان ليفربول قد أعلن قبل أيام تجديد عقد محمد صلاح حتى يونيو 2025 حيث كان العقد السابق ينتهي في يونيو 2023.

وكان ليفربول خسر 0/4 أمام مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي في مباراة ودية.

وبعد مواجهة كريستال بالاس من المقرر أن يلعب ليفربول مع لايبزيغ الألماني يوم الخميس 21 يوليو، ثم مع ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم الأربعاء 27 يوليو.

ويفتتح ليفربول مشواره الرسمي في الموسم الجديد بمواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية يوم 30 يوليو، على أن يلاقي ستراسبورغ الفرنسي يوم 31 يوليو.

ويستهل ليفربول سعيه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة فولهام يوم 6 أغسطس، علما أن الريدز احتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، خلف البطل مانشستر سيتي.