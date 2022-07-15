فرينكي دي يونغ يبلغ زملاءه: من المستحيل أن أرحل عن برشلونة

يستمر لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ في موقفه الرافض للرحيل عن برشلونة هذا الصيف، رغم اتفاق ناديه مع مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن دي يونغ قال لزملائه في فرع تبديل الملابس: ”من المستحيل أن أغادر، كيف سأغادر برشلونة؟“.

ويصر فرينكي دي يونغ على أنه سعيد في برشلونة، ولا يريد قبول عرض مانشستر يونايتد الذي يريد التعاقد مع اللاعب بناء على طلب مدربه الجديد إيريك تين هاغ، الذي عمل مع دي يونغ في أياكس أمستردام الهولندي.

ووفقا للصحيفة فقد اشترى دي يونغ مؤخرًا منزلاً في حي بيدرالبيس في برشلونة، ويرى مستقبله في المدينة، ويحب العيش في كتالونيا ويشعر أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه مع النادي الكتالوني.

وتتعارض رغبة دي يونغ مع هدف برشلونة المتمثل في بيعه إلى مانشستر يونايتد، لكن اللاعب لا ينوي الرحيل ويبدو أنه يتسلح بموقف مدربه تشافي.

وقالت ”سبورت“ إن تشافي راضٍ عن بقاء دي يونغ، ويمكن أن يكون لموقفه ثقل بشأن مستقبل اللاعب، رغم أن هذا الأمر يؤثر على مستقبل النادي.

وأكدت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تكون الأيام المقبلة مثيرة بشأن مستقبل فرينكي دي يونغ قبل يومين فقط من سفر برشلونة إلى الولايات المتحدة لبدء جولة هناك.

وانضم فرينكي دي يونغ، البالغ من العمر 25 عاما، لبرشلونة صيف العام 2019 من أياكس أمستردام مقابل 86 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2026.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن دي يونغ سجل 13 هدفا وصنع 17 في 138 مباراة.

تحذير برشلونة

ويوم أمس الخميس، قالت صحيفة ”سبورت“ إن إدارة برشلونة وجهت تحذيرا لفرينكي دي يونغ بشأن مستقبله في الكامب نو.

بحسب الصحيفة، فإن إدارة برشلونة أكدت ليونغ أن عليه أن يقبل عرض الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وأنه لا يوجد بديل، وأشارت إلى أنه سيتعين على دي يونغ قبول الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وإلا فإنه يمكن استبعاده من الجولة الأمريكية إذا رفض المغادرة.

وأوضحت أن انتقال دي يونغ لمانشستر يونايتد سيسمح لبرشلونة بتسجيل التعاقدات الجديدة: آندريس كريستنسن وفرانك كيسي وسيرجي روبرتو الذي جدد عقده.

وسيحتاج برشلونة إلى تحرير 20-25 مليون يورو أخرى، والتي يمكن أن تأتي من بيع ممفيس ديباي، من أجل تسجيل رافينها وعثمان ديمبلي الذي جدد عقده هو الآخر.