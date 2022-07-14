برشلونة يحذر فرينكي دي يونغ: عليك أن ترحل إلى مانشستر يونايتد

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن إدارة برشلونة وجهت تحذيرا للاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ بشأن مستقبله في الكامب نو.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة برشلونة أكدت لدي يونغ أن عليه أن يقبل عرض الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وأنه لا يوجد بديل.

🎥 السوبر دي يونغ يفتتح التسجيل لبرشلونة بعد تمريرة ولا أروع من المخضرم داني ألفيش 🥅⚽️#إرم_سبورت | #الدوري_الاسباني | #برشلونه_غرناطه | #LaLiga pic.twitter.com/O2fSGGOdnV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 8, 2022

وأشارت إلى أنه سيتعين على دي يونغ قبول الانتقال إلى مانشستر يونايتد، وإلا فإنه يمكن استبعاده من الجولة الأمريكية إذا رفض المغادرة.

وأوضحت أن انتقال دي يونغ لمانشستر يونايتد سيسمح لبرشلونة بتسجيل التعاقدات الجديدة: آندريس كريستنسن وفرانك كيسي وسيرجي روبرتو الذي جدد عقده.

وسيحتاج برشلونة إلى تحرير 20-25 مليون يورو أخرى، والتي يمكن أن تأتي من بيع ممفيس ديباي، من أجل تسجيل رافينها وعثمان ديمبلي الذي جدد عقده هو الآخر.

وبحسب ”سبورت“، فإن التعاقد مع فرينكي دي يونغ سيكلف مانشستر يونايتد نحو 80 مليون يورو، وفي المقابل فإن برشلونة يملك عددا وفيرا من لاعبي خط الوسط: بيدري وجافي ونيكولاس غونزاليس وفرانك كيسي.

وانتقل دي يونغ من أياكس إلى برشلونة صيف عام 2029، مقابل 86 مليون يورو، وشارك مع النادي الكتالوني في 138 مباراة سجل فيها 13 هدفا وصنع 17، ويمتد عقده حتى يونيو 2026.

رفض جديد

وقالت ”سبورت“ إن علي دورسون وكيل فرينكي دي يونغ التقى، أمس الأربعاء، ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، وجون مورتوغ مدير كرة القدم بالنادي الإنجليزي، حيث رفض لاعب الوسط الهولندي الانتقال إلى أولد ترافورد.

ونقل علي دورسون وكيل دي يونغ لمانشستر يونايتد رغبة لاعب خط الوسط في البقاء في برشلونة، على الرغم من حقيقة أن برشلونة ومانشستر يونايتد متفقان بالفعل بشكل كامل على الصفقة.

وقالت ”سبورت“ إن دي يونغ لا يريد معرفة أي شيء ويرفض بشكل قاطع الذهاب والعيش في مانشستر، وطلب علي دورسون، بناء على تعليمات اللاعب، من مندوبي مانشستر يونايتد التوقف عن الإصرار والتوقف عن إضاعة الوقت لأن دي يونغ كان واضحًا أنه لن يذهب إلى النادي الإنجليزي.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“، فإن فرينكي دي يونغ لعب تحت قيادة إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الجديد 59 مباراة، سجل فيها اللاعب 3 أهداف وصنع 4 خلال 5041 دقيقة، مع أياكس أمستردام