توخيل: ستيرلينغ إضافة هائلة لتشيلسي وسيكون له تأثير كبير على البلوز

أشاد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بلاعب فريقه الجديد رحيم ستيرلينغ، قائلا إنه سيكون بمثابة إضافة هائلة للتشكيلة وسيكون له تأثير كبير على الفريق بصفة عامة.

وانضم ستيرلينغ إلى تشيلسي بناء على عقد لمدة خمسة أعوام قادما من بطل إنجلترا مانشستر سيتي، أمس الأربعاء، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 50 مليون جنيه إسترليني (59.16 مليون دولار).

رسميًا: تشيلسي يتعاقد مع رحيم ستيرلنغ https://t.co/yShJ6SlVOO pic.twitter.com/VG3N59UiqP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 13, 2022

وستيرلينغ (27 عاما) هو أول صفقة تعاقد يبرمها تشيلسي هذا الصيف بعد بيعه لتحالف بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال في نهاية مايو أيار الماضي.

وقال توخيل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”سيكون بمثابة إضافة هائلة بالنسبة لنا.. ونأمل أن يكون لوجوده تأثير عام على الفريق“.

وأضاف: ”بالنسبة لي هو لاعب رائع وكان صاحب تأثير هائل في الكرة الإنجليزية خلال الأعوام الأخيرة، وهو في سن مثالية تؤهله لتولي المسؤولية إلى جانب اللاعبين الشبان في فريقنا وأن يكون مثالا يحتذى بالنسبة لهم“.

وبدأ ستيرلينغ مسيرته الكروية مع ليفربول ثم انتقل إلى مانشستر سيتي في يوليو تموز 2015، وأحرز للفريق أكثر من 100 هدف.

رحيم سترلينغ يودع مانشستر سيتي برسالة مؤثرة https://t.co/P0VfjB6MMT pic.twitter.com/Z4xurqcvcD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 13, 2022

كما ساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري وكأس الرابطة المحلية أربع مرات، وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

واحتل تشيلسي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد في ضيافة إيفرتون في السادس من أغسطس آب المقبل.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن ستيرلينغ سجل 131 هدفا، وصنع 94 في 337 مباراة مع مانشستر سيتي، في حين سجل 23 هدفا، وصنع 25 في 129 مباراة مع الفريق الأول لليفربول.

وعلى مستوى الألقاب يملك ستيرلينغ مع مانشستر سيتي 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، و5 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبين في كأس الدرع الخيرية.

في حين لم ينل ستيرلينغ أي لقب جماعي مع ليفربول، وسجل 19 هدفا في 77 مباراة مع منتخب إنجلترا الأول.

وتعاقد مانشستر سيتي مع إيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي، وجوليان ألفاريز من ريفر بليت، وستيفان أورتيغا في صفقة انتقال حر، وكالفين فيليبس من ليدز يونايتد، ورحل عنه فرناندينهو، وغابرييل خيسوس الذي انضم إلى آرسنال.