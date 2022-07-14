لماذا يصر مانشستر يونايتد على حسم صفقة فرينكي دي يونغ رغم الإحباط من موقف اللاعب؟

يعتبر الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، لاعبه السابق فرينكي دي يونغ متوسط ميدان برشلونة الحالي هدفه الأول ومغامرة ضرورية لتحسن أداء فريقه الموسم المقبل.

وتحاول إدارة مانشستر يونايتد بقوة تحقيق رغبة المدرب الهولندي من خلال التفاوض المباشر مع إدارة برشلونة حيث سافر ريشارد أرلوند المدير التنفيذي للنادي الإنجليزي لبرشلونة لتقديم عرض الفريق المالي والبالغ 55 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب.

لكن النجم الهولندي فرانكي دي يونغ استقر في إسبانيا ويرفض الرحيل في ظل وجود مشكلات حول رواتب ومسائل مالية معلقة مع إدارة الفريق الإسباني.

ومن حسن حظ مانشستر يونايتد أن المشاكل المالية لبرشلونة دفعته لقبول عرض بـ55 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن فرينكي دي يونغ، ويأمل الفريق الإسباني في حل الأزمة المالية مع اللاعب الهولندي، وفي حال أصر على البقاء فهو مطالب بتخفيض راتبه.

لكن لماذا يصر تين هاغ على جلب لاعبه السابق في أياكس الهولندي؟

حسب صحيفة “ دايلي ميل “ برى تين هاغ أن جلب فرينكي دي يونغ هو مغامرة ضرورية يحتاجها الفريق للتغيير خصوصا في وسط الميدان.

ويعتقد المدرب الهولندي أن دي يونغ لاعب يستطيع التحكم بالكرة تحت الضغط ورفع معدل الاستحواذ لدى الفريق ويملك إمكانيات وأرقاما أعلى من الثلاثي الحالي: البرازيلي فريد، والأسكتلندي ستيف ماكتوميناي، والبرتغالي برونو فيرنانديز.

في الموسم الماضي كان معدل مانشستر يونايتد في الاستحواذ 52 في المائة وهو أقل معدل لدى الكبار وكان فريد ومكتوميناي يعملان على الاحتفاظ بالكرة في مناطق ضيقة وكثرة أخطاء برونو فيرنانديز الذي يحتفظ بالكرة بشكل مبالغ فيه.

وحاول مانشستر يونايتد اللعب على الهجمات المرتدة في ظل الفشل في الاستحواذ لكن دون جدوى بسبب الأخطاء وجودة اللاعبين.

ومع رحيل الصربي نيمانيا ماتيتش والتعاقد مع الدانماركي كريستين إريكسن الذي يعتبر بديلا جيدا يعتقد المدرب إيريك تين هاغ أن فرانكي دي يونغ البالغ 25 سنة هو الرجل المناسب الذي يلعب بأسلوب الاستحواذ كما كان يلعب في أياكس تحت قيادته.