رسميًا: تشيلسي يتعاقد مع رحيم ستيرلنغ

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الدولي رحيم ستيرلنغ لمدة 5 سنوات قادمًا من مانشستر سيتي.

وأصبح رحيم ستيرلنغ أول صفقة يبرمها نادي تشيلسي منذ أن استحوذ عليه كونسورتيوم يقوده الأمريكي تود بويلي منهيًا حقبة دامت 7 سنوات في مانشستر سيتي.

و قال نادي ”البلوز“ في ف بيان عبر موقعه على الإنترنت: ”انضم نجم إنجلترا رحيم ستيرلنغ إلى تشيلسي قادمًا من مانشستر سيتي بعقد مدته 5 سنوات“.

وكتب ستيرليغ على موقع ”تويتر“ رسالة وداع: “ 7 مواسم، و 11 لقبًا كبيرًا، حياة غنية بالذكريات، يا له من مسار!“.

وتابع اللاعب: ”وصلت إلى مانشستر في عمر العشرين، وأرحل اليوم كرجل، شكرًا لدعمكم الصادق، وتشرّفت بارتداء قميص مانشستر سيتي“.

وبحسب سكاي، فإن اللاعب الذي خاض 77 مباراة دولية، وسينتقل مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني، فيما تحدثت ”بي بي سي“ عن صفقة بقيمة 50 مليون جنيه.

وأحرز ستيرلنغ، 27 عامًا، لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات مع سيتي منذ انضمامه من ليفربول في 2015، ولعب دورًا أساسًا في التشكيلة في أول مواسمه على ملعب الاتحاد، وسجل لاعب تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا 131 هدفًا في 337 مباراة مع سيتي.

وتراجع موقعه داخل تشكيلة الفريق الأزرق، مع قدوم جاك غريليش مقابل 100 مليون جنيه، في رقم قياسي ضمن البريميرليغ، وبروز فيل فودين خريج أكاديمية النادي.

وكان سيتي عزّز خياراته الهجومية للموسم الجديد بالتعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند والأرجنتيني خوليان ألفاريس.

وقال سترلينغ عقب التوقيع: ”أولًا وقبل كل شيء، إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا.. من الواضح أنني حققت الكثير في مسيرتي حتى الآن، ولكن لا يزال هناك الكثير لتحقيقه، و أتطلع حقًا لفعل ذلك بقميص تشيلسي وتحت إدارة توماس توخيل“.

وأضاف: ”لندن هي موطني، وحيث بدأ كل شيء بالنسبة لي، ومن المدهش الآن إن أتيحت لي الفرصة للعب أمام الأصدقاء والعائلة أسبوعًا في ستامفورد بريدج، وأتطلع حقًا للقاء الجماهير هناك قريبًا“.

وواصل: ”أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر تود، وبغداد، ومجموعة الملكية، وتوماس، وجميع المشاركين في عملية حضوري إلى هنا“.

واختتم: ”لا يمكنني الانتظار للذهاب الآن، والاستمرار في حديثي على أرض الملعب.“