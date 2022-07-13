رحيم سترلينغ يودع مانشستر سيتي برسالة مؤثرة

أكد رحيم سترلينغ، مهاجم إنجلترا، رحيله عن مانشستر سيتي في رسالة مفعمة بالعواطف إلى جماهير النادي اليوم الأربعاء وسط توقعات بانتقاله إلى المنافس المحلي تشيلسي.

وخاض سترلينغ 225 بالدوري الإنجليزي الممتاز مع سيتي وأحرز 91 هدفا بالمسابقة بعد انضمامه من ليفربول في 2015.

وقال في بيان عبر تويتر ”إلى الطاقم التدريبي الذي لعب دورا هائلا في تطوري عبر السنين، إلى زملائي الذين أصبحوا أكثر من مجرد أشخاص أشاركهم اللعب، إلى الطاقم الإداري والجماهير التي دعمت الفريق بلا كلل.

”إلى كل المرتبطين بمانشستر سيتي، احترامي لكم يفوق أي شيء“.

وفاز سترلينغ، البالغ 27 عاما، بلقب الدوري أربع مرات مع سيتي بجانب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس رابطة الأندية الإنجليزية أربع مرات وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 لكنه خسر من تشيلسي.

وأضاف: ”يا لها من رحلة، أنا ممتن لكل لحظات الصعود والهبوط، أوقات الانكسار اختبرت قوتي وساعدتني في النهوض أمامكم وتقديم أفضل نسخة مني“.

وتابع: ”وصلت إلى مانشستر حين كنت أبلغ 20 عاما، واليوم أغادر رجلا، شكرا على الدعم الأبدي، تشرفت بارتداء قميص مانشستر سيتي“.

مع أنباء اقترابه من #تشيلسي.. رحيم ستيرلينغ يعلن رسميًا رحيله عن مانشستر سيتي. pic.twitter.com/STDJbRznSq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 13, 2022

ولم يشر سترلينغ، الذي يترك سيتي قبل عام واحد بعقده، إلى تشيلسي في بيانه لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنه توصل لاتفاق مع النادي اللندني.

وسينتقل ابن الـ27 عاما لستامفورد بريدج بعقد مدته خمس سنوات مع إمكانية إضافة عام آخر.

وستتكلف الصفقة إجمالا 50 مليون جنيه إسترليني.

وسيكون ستيرلنغ هو أول صفقات تود بويلي المالك الجديد لتشيلسي.

إذا سارت الأمور على ما يرام في الفحص الطبي، سينضم سترلينغ إلى الفريق في الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة.

مانشستر سيتي تعاقد بالفعل مع إضافتين هجوميتين وهما إرلينغ هالاند وجوليان ألفاريز، وبالتالي سمح بخروج غابريل خيسوس أولا لآرسنال ثم رحيم ستيرلنغ الآن لتشيلسي.