مانشستر يونايتد يصعق ليفربول برباعية في كأس بانكوك الودية

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على نظيره ليفربول، برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، يوم الثلاثاء، في إطار مباراة كأس بانكوك الودية، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتعد تلك المباراة الأولى التي يخوضها مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الجديد الهولندي إريك تين هاغ.

وأحرز غادون سانشو هدف مانشستر يونايتد الأول في الدقيقة 12 من عمر المباراة مستغلا خطأ دفاعيًا من مابايا.

ثم أضاف فريد هدف مانشستر يونايتد الثاني، وسجل أنطوني مارسيال الهدف الثالث.

وجاء هدف فريد في الدقيقة 30 بعد تمريرات متبادلة بين لاعبي مانشستر يونايتد وارتباك بين لاعبي ليفربول في منطقة الجزاء، ووصلت الكرة إلى فريد ليسدد من على حدود المنطقة.

ثم أحرز مارسيال الهدف الثالث للشياطين الحمر بعد مرور ثلاث دقائق، في الدقيقة 33 وأيضًا من خطأ دفاعي.

تعليق حساب مانشستر يونايتد بعد التقدم على ليفربول 3-0 في مباراة كأس بانكوك الودية. "يالها من بداية"#مانشستر_يونايتد_ليفربول pic.twitter.com/ABmtvhQ2LO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 12, 2022

وفي الدقيقة 77، سجل فاكوندو بيليستري الهدف الرابع ليونايتد بعد تلقيه الكرة داخل منطقة جزاء ”الريدز“ ليسددها بقوة في الشباك.

وأجرى يونايتد مجموعة من التبديلات قبل بداية الشوط الثاني، أشرك من خلالها لاعبه الجديد تيريل مالاسيا، إلى جانب إريك بايلي وأنتونيو إيلانغا وأليكس تيليس ودوني فان دي بيك، والعراقي يونس إقبال.

وفي المقابل، قام ليفربول بالدفع بالدوري المصري محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وتياغو ألكانتارا وإبراهيما كوناتي وألكيس أوكسليد تشامبرلين، أندي روبرتسون، إضافة إلى المهاجم الأوروغوياني الجديد داروين نونيز.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز السادس ليكمل موسمه الخامس دون الفوز بأي لقب.

ولم يفز مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي منذ 2013، ولم يفز بأي بطولة منذ 2017، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، وهو الموسم الذي شهد إقالة أولي غونار سولشاير وتعيين رالف رانجنيك مدربا مؤقتا بدلا منه.

وتعاقد الشياطين الحمر مع الهولندي إريك تين هاغ لتدريب الفريق لمدة ثلاث سنوات.