لو باريزيان: كريستيانو رونالدو عرض نفسه على باريس سان جيرمان لكنهم رفضوا التعاقد معه

كشفت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، عُرض على الفريق الفرنسي الفترة الماضية، لكنهم رفضوا التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الثلاثاء، أنه ”عُرض كريستيانو رونالدو على باريس سان جيرمان في الأيام الأخيرة، لكن سان جيرمان أغلق الباب أمام هذه الفرضية، حيث يعتقد النادي أنه في الظروف الحالية ليس له مكان“.

وأضاف التقرير: ”هذه ليست المرة الأولى التي يتخيل فيها رونالدو أو محيطه أو حتى فريق باريس سان جيرمان التعاقد معه، باريس كان يحلم بضم اللاعب بعد قدوم الاستثمار القطري في عام 2011 وكان أحد الأهداف قبل وصول السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أو حتى بعد رحيله“.

وتابع التقرير: ”في الأيام الأخيرة عندما تم إبلاغ باريس سان جيرمان بعرض خدمات رونالدو، لم تكن هذه مجرد لعبة، حيث إن نجم مانشستر يونايتد يرغب بالفعل في ارتداء نفس القميص الذي يرتديه ليونيل ميسي منافسه الأبدي لسنوات طويلة، لكن في الوقت الحالي عليه مراجعة خططه وإيجاد حل آخر بعد رفض الفريق الباريسي“.

🔵 INFO LE PARISIEN | Cristiano Ronaldo a offert ses services au PSG mais Paris n’a pas de place pour le Portugais, pour l’instant ➡️ https://t.co/GXl0yPzXdC pic.twitter.com/TlImm4HYWe — Le Parisien (@le_Parisien) July 12, 2022

ورونالدو كان طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد؛ وذلك بعد فشل النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث لا يريد الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا الغياب عن بطولته المُفضلة.

وكان الصحفي بيدرو ألميدا، قال إن باريس سان جيرمان قد تواصل مع وكيل رونالدو بشأن هذه الخطوة.

وأشار التقرير إلى أن المستشار الرياضي الجديد للنادي لويس كامبوس، تحدث مع خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو؛ لمعرفة موقفه من الانتقال إلى حديقة الأمراء، حيث إن رونالدو لن يمانع الانتقال إلى باريس سان جيرمان، خاصة وأن النادي الباريسي سيكون قادرًا على تحمل راتب البرتغالي الكبير.

وكريستيانو رونالدو عقده ينتهي مع مانشستر يونايتد في صيف العام المقبل 2023، والنادي الإنجليزي لم يبد موافقته على الرحيل حتى الآن، ولكن رونالدو سيضغط من أجل الرحيل عن يونايتد.

تصريحات تين هاغ

من جانبه، شدد إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، على عدم وجود نية عند فريقه للاستغناء عن كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح في تصريحات له قبل مواجهة ليفربول في مواجهة ودية: ”رونالدو لا يتواجد معنا لأسباب شخصية، ولكن نحن نخطط لوجوده في الموسم المقبل وأنا أتطلع للعمل معه“.

وأضاف: ”رونالدو لم يخبرني عن أي خطط بشأن الرحيل، ولكن كما قلت هو ليس للبيع لأنه ضمن مخططاتنا ونريد أن نحقق النجاح سويا“.

وأتم: ”لقد تحدثت مع رونالدو قبل طرح هذا الموضوع والمحادثة كانت جيدة جدا“.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز السادس ليكمل موسمه الخامس دون الفوز بأي لقب.

ولم يفز مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي منذ 2013، ولم يفز بأي بطولة منذ 2017، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، وهو الموسم الذي شهد إقالة أولي غونار سولشاير وتعيين رالف رانجنيك مدربا مؤقتا بدلا منه.

وتعاقد الشياطين الحمر مع الهولندي إريك تين هاغ لتدريب الفريق لمدة ثلاث سنوات.